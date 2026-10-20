Экс-подрядчик ремонта моста у Телецентра снова попался на задержках зарплат

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Тевризский районный суд рассмотрел иск экс-сотрудника к ООО «Стройтраст» о взыскании задолженности по выплатам. Мужчина трудился на предприятии монтажником конструкций с весны 2024 года по лето 2026-го, но при увольнении не дождался расчета за последние месяцы работы, вахтовых надбавок и отпускных.

Представитель ответчика частично признал претензии в письменном отзыве. В результате разбирательства суд постановил взыскать в пользу истца свыше 220 тыс. рублей с учетом компенсаций. Заочное решение еще не вступило в законную силу.

Напомним, что проблемы с выплатой денег сотрудникам стали системной проблемой для организации. Ранее строители компании неоднократно заявляли о задержках зарплаты на фоне масштабных работ на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра, ремонт которого в итоге сорвался и привел к расторжению контракта с подрядчиком.