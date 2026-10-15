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·Происшествия·Алексей Новиков

Известный омский ликвидатор пожаров получил предостережение из-за задержки зарплаты

Поводом стала жалоба сотрудника на задержку зарплаты.
Деньги пустой кошелек

Сегодня, 15 октября, омская Гострудинспекция объявила предостережение индивидуальному предпринимателю Р. Саркисяну после жалобы сотрудника на задержку заработной платы. По имеющимся данным, бизнесмен связан как минимум с тремя компаниями.

Как сообщили в региональной Гострудинспекции, работник не получил зарплату за период с 27 июля по 2 августа. В связи с обращением ведомство напомнило работодателю о требованиях статей 136 и 236 Трудового кодекса РФ, регулирующих сроки выплаты заработной платы и обязанность компенсировать ее задержку.

Предпринимателю предложили принять меры для соблюдения трудового законодательства, в том числе обеспечить своевременную выплату заработной платы и компенсации за просрочку. Информация о том, в какой сфере работал заявитель, не раскрывается.

Отметим, что одним из направлений деятельности Саркисяна является аренда и лизинг различной техники, предположительно строительного назначения. Кроме того, летом 2026 года предприниматель получил контракт от администрации Кормиловского района на ликвидацию очагов возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов с привлечением специализированной техники и экипажа.

Напомним, ранее сообщалось, что Омск оказался далеко от лидеров рейтинга российских городов по зарплатам

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·Происшествия·Алексей Новиков

Известный омский ликвидатор пожаров получил предостережение из-за задержки зарплаты

Поводом стала жалоба сотрудника на задержку зарплаты.
Деньги пустой кошелек

Сегодня, 15 октября, омская Гострудинспекция объявила предостережение индивидуальному предпринимателю Р. Саркисяну после жалобы сотрудника на задержку заработной платы. По имеющимся данным, бизнесмен связан как минимум с тремя компаниями.

Как сообщили в региональной Гострудинспекции, работник не получил зарплату за период с 27 июля по 2 августа. В связи с обращением ведомство напомнило работодателю о требованиях статей 136 и 236 Трудового кодекса РФ, регулирующих сроки выплаты заработной платы и обязанность компенсировать ее задержку.

Предпринимателю предложили принять меры для соблюдения трудового законодательства, в том числе обеспечить своевременную выплату заработной платы и компенсации за просрочку. Информация о том, в какой сфере работал заявитель, не раскрывается.

Отметим, что одним из направлений деятельности Саркисяна является аренда и лизинг различной техники, предположительно строительного назначения. Кроме того, летом 2026 года предприниматель получил контракт от администрации Кормиловского района на ликвидацию очагов возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов с привлечением специализированной техники и экипажа.

Напомним, ранее сообщалось, что Омск оказался далеко от лидеров рейтинга российских городов по зарплатам

1214
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Рубрика - Происшествия