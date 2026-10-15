Известный омский ликвидатор пожаров получил предостережение из-за задержки зарплаты

Поводом стала жалоба сотрудника на задержку зарплаты.

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Сегодня, 15 октября, омская Гострудинспекция объявила предостережение индивидуальному предпринимателю Р. Саркисяну после жалобы сотрудника на задержку заработной платы. По имеющимся данным, бизнесмен связан как минимум с тремя компаниями.

Как сообщили в региональной Гострудинспекции, работник не получил зарплату за период с 27 июля по 2 августа. В связи с обращением ведомство напомнило работодателю о требованиях статей 136 и 236 Трудового кодекса РФ, регулирующих сроки выплаты заработной платы и обязанность компенсировать ее задержку.

Предпринимателю предложили принять меры для соблюдения трудового законодательства, в том числе обеспечить своевременную выплату заработной платы и компенсации за просрочку. Информация о том, в какой сфере работал заявитель, не раскрывается.

Отметим, что одним из направлений деятельности Саркисяна является аренда и лизинг различной техники, предположительно строительного назначения. Кроме того, летом 2026 года предприниматель получил контракт от администрации Кормиловского района на ликвидацию очагов возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов с привлечением специализированной техники и экипажа.

Напомним, ранее сообщалось, что Омск оказался далеко от лидеров рейтинга российских городов по зарплатам