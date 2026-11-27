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В Омской области в октябре резко вырос спрос на работников автосервисов. Как сообщает «Авито Работа», число вакансий выросло с началом сезона смены резины и подготовки машин к зиме.

Сильнее всего вырос спрос на автоэлектриков – сразу в два раза, на 102 %. В среднем таким специалистам в регионе предлагают 130 тыс. рублей в месяц. Автослесарей ищут на 43 % активнее, чем месяцем ранее, им готовы платить в среднем 90 тыс. рублей.

При этом количество вакансий для шиномонтажников увеличилось на 18 %. Среднее зарплатное предложение достигло 120 тыс. рублей – на 20 % больше, чем месяцем ранее.

– Спрос на персонал и зарплатные предложения растут вместе с сезонной нагрузкой: автосервисы продолжают активно набирать специалистов и конкурировать за них в пиковый период, – рассказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Отметим, что в первой половине ноября зарплатные предложения продолжили расти по сравнению с первой половиной октября. Автослесарям стали предлагать на 39 % больше, кузовщикам – на 15 %, а антикорщикам – на 12 %. Пиковый сезон продлится до конца ноября – начала декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омской области новичкам без опыта готовы платить шестизначные суммы.