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Государственная инспекция труда по Омской области вынесла предостережение компании «Мостострой-Омск», в отношении которой сейчас идет процедура банкротства. Соответствующая запись в Едином реестре контрольных мероприятий появилась 24 ноября.

Поводом для проверки стали данные регионального УФНС: по состоянию на 1 октября у предприятия зафиксирована задолженность по НДФЛ. По оценке надзорного ведомства, это с высокой вероятностью указывает на риски невыплаты сотрудникам заработной платы, отпускных и окончательного расчета при увольнении. Инспекторы потребовали от руководства фирмы строго соблюдать нормы Трудового кодекса РФ и не допускать долгов перед персоналом.

Напомним, что процедуру наблюдения в компании «Мостострой-Омск» ввели в начале сентября. В реестр требований кредиторов уже заявились крупные взыскатели на общую сумму свыше 13,3 млн рублей, среди которых АО «Институт Гипротрансмост-Ульяновск» (6,55 млн рублей) и коммерческий банк (6,45 млн рублей).

При этом в деле уже фигурируют и зарплатные претензии: бывший работник предприятия через Центральный районный суд Омска включил в реестр долг по оплате труда и компенсацию морального вреда на 375,8 тыс. рублей.

Компания «Мостострой-Омск» зарегистрирована в 2017 году и специализируется на строительстве автодорог. Ранее подрядчик выполнял крупные госконтракты, в том числе субподряд на строительство развязки в Тюменской области за 2,79 млрд рублей и работы по прокладке наружных электросетей в Омске на 326,3 млн рублей.