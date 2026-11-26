Фото: "Опора России"

В Омске прошел съезд лидеров бизнеса, главной темой которого стали изменения в налоговом законодательстве с 2027 года. С этого момента регионы смогут устанавливать пониженные ставки по УСН только для отраслей из федерального перечня.

В список войдут сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность, машиностроение, фармацевтика, деревообработка, производство стройматериалов, мебели, игрушек и народных промыслов.

В Омской области намерены сохранить пониженные ставки по УСН, а также планируют продлить инвестиционные льготы для резидентов особой экономической зоны, участников специальных инвестиционных контрактов и региональных инвестиционных проектов. Предложения бизнеса поддержал губернатор Виталий Хоценко. Законопроект планируют принять в январе 2027 года.

Представители регионального УФНС рассказали об изменениях в налоговом администрировании. Заместитель руководителя ведомства Елена Артамонова отметила, что налоговая служба стремится сначала урегулировать вопросы с налогоплательщиками напрямую и уточнить обязательства, а уже затем применять принудительные меры.

На пленарном заседании обсудили кадры, технологии, процессы и партнерства, отдельное внимание уделили роли женщин в экономике и развитию креативных индустрий. Министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко отметила активное участие женщин в управлении и предпринимательстве. Участники затронули и применение искусственного интеллекта в бизнесе.

– ИИ можно использовать для расшифровки встреч, подготовки коммерческих предложений и аналитики, – рассказал технологический предприниматель Юрий Гизатуллин.

По его словам, перед внедрением технологий необходимо наладить внутренние процессы компании. Председатель омской «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Дерябин подчеркнул, что одна из задач съезда – помочь предпринимателям найти новые возможности для развития.

Ранее сообщалось, что съезд лидеров бизнеса пройдет 25 ноября в областном Конгресс-холле, а его главной темой станет «Ресурсы для роста». В деловую программу вошли пленарные и отраслевые дискуссии, практические разборы и встречи предпринимателей, а отдельное внимание уделили налоговой повестке 2027 года.