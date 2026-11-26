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Заксобрание Омской области продлило налоговые льготы для «Почты России», предприятий водоснабжения и пивоваров на 2026 и 2027 годы. О том, как это скажется на бюджете, на заседании рассказала министр экономического развития региона Анна Негодуйко.

«Почта России» пользуется поддержкой уже два года. За это время компания модернизировала 21 сельское отделение и отремонтировала городские филиалы. Бюджету эта льгота стоит 5,4 млн рублей выпадающих доходов.

От налога на имущество освобождены предприятия, которые забирают, очищают и распределяют воду. В 2026 году выпадающие доходы по этой статье составят около 64 млн рублей. Благодаря поддержке коммунальщики заменили 24,7 км изношенных сетей.

Льготы для пивоваров обойдутся бюджету примерно в 34 млн рублей. Условие – обязательный рост акцизных платежей к прошлому году. По словам министра, по итогам прошлого года поступления от акцизов выросли на 5,2 %, а дополнительные доходы от них до конца года составят около 1,8 млрд рублей. Акцизы формируют 8 % бюджета.

При этом депутаты поддержали отмену налоговых послаблений для владельцев логистических складов. Возвращение стандартного налогообложения принесет около 49 млн рублей дополнительных доходов в год.

Напомним, что освобождение омских пивоваров от налога на имущество действует в регионе с 2013 года, а главным условием сохранения льготы остается ежегодный прирост уплаты акцизов на пиво.