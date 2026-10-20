Омским пивоварам простят налог на имущество

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Омским пивоварам продлевают освобождение от налога на имущество организаций на 2026 год. Соответствующий законопроект рассмотрели депутаты Законодательного собрания Омской области. Эта мера поддержки действует в регионе с 2013 года.

Главным условием сохранения льготы остается ежегодный прирост уплаты акцизов на пиво. По расчетам властей, из-за налогового послабления областная казна недополучит 34 млн рублей, однако этот шаг позволит привлечь в бюджет свыше 1,8 млрд рублей в виде акцизных отчислений.

В рамках этого же пакета законопроектов региональные власти планируют отменить 50-процентную льготу по налогу на имущество для застройщиков логистических центров, что пополнит казне еще 50 млн рублей, а также продлить налоговые преференции для почтовых и коммунальных предприятий ради ремонта сетей и отделений.