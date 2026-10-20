Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

Омским пивоварам простят налог на имущество

Законопроект Заксобрания сохранит нулевую ставку по налогу на имущество при условии роста выплат.
Налоги

Омским пивоварам продлевают освобождение от налога на имущество организаций на 2026 год. Соответствующий законопроект рассмотрели депутаты Законодательного собрания Омской области. Эта мера поддержки действует в регионе с 2013 года.

Главным условием сохранения льготы остается ежегодный прирост уплаты акцизов на пиво. По расчетам властей, из-за налогового послабления областная казна недополучит 34 млн рублей, однако этот шаг позволит привлечь в бюджет свыше 1,8 млрд рублей в виде акцизных отчислений.

В рамках этого же пакета законопроектов региональные власти планируют отменить 50-процентную льготу по налогу на имущество для застройщиков логистических центров, что пополнит казне еще 50 млн рублей, а также продлить налоговые преференции для почтовых и коммунальных предприятий ради ремонта сетей и отделений.

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·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

Омским пивоварам простят налог на имущество

Законопроект Заксобрания сохранит нулевую ставку по налогу на имущество при условии роста выплат.
Налоги

Омским пивоварам продлевают освобождение от налога на имущество организаций на 2026 год. Соответствующий законопроект рассмотрели депутаты Законодательного собрания Омской области. Эта мера поддержки действует в регионе с 2013 года.

Главным условием сохранения льготы остается ежегодный прирост уплаты акцизов на пиво. По расчетам властей, из-за налогового послабления областная казна недополучит 34 млн рублей, однако этот шаг позволит привлечь в бюджет свыше 1,8 млрд рублей в виде акцизных отчислений.

В рамках этого же пакета законопроектов региональные власти планируют отменить 50-процентную льготу по налогу на имущество для застройщиков логистических центров, что пополнит казне еще 50 млн рублей, а также продлить налоговые преференции для почтовых и коммунальных предприятий ради ремонта сетей и отделений.

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Рубрика - Экономика/Бизнес