Налоговая заблокировала счета компании экс-звезды «Авангарда» Ковальчука

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Счета IT-компании, совладельцем которой является бывший форвард омского «Авангарда» Илья Ковальчук, заблокировала Федеральная налоговая служба. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».

По информации источников, ограничения могли ввести из-за нарушения сроков подачи налоговой декларации или неуплаты обязательных платежей. При этом дополнительные подробности блокировки счетов не сообщаются.

Московское ООО «Тамга ек» зарегистрировано в июне 2025 года. Хоккеисту принадлежит 20 % доли в компании. Основным направлением ее деятельности заявлена оптовая торговля офисной техникой. Кроме того, фирма планировала заниматься разработкой программного обеспечения и оказывать услуги в сфере информационных технологий.

Отметим, что сейчас Ковальчук занимает должность директора «Шанхай Дрэгонс». Его игровая карьера завершилась в московском «Спартаке», за который он выступал в сезоне-2023/24 и набрал восемь очков.

За время выступлений на международном уровне Ковальчук дважды становился чемпионом мира в составе сборной России – в 2008 и 2009 годах. На чемпионате мира 2009 года его признали лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. Кроме того, на Олимпийских играх 2018 года хоккеист стал лучшим снайпером соревнований.

Не менее успешной была его карьера на клубном уровне: Ковальчук трижды выигрывал Кубок Гагарина. Один из этих титулов он завоевал вместе с омским «Авангардом» в сезоне-2020/21.