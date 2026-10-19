ОНПЗ расширил географию детского хоккейного турнира в Омской области

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В Омской области начались отборочные матчи хоккейного первенства имени Евгения Хацея среди игроков до 12 лет. В новом сезоне к региональным командам присоединились участники из Новосибирской области и Казахстана. Турнир проходит при поддержке Омского НПЗ в рамках проекта «Хоккей для всех».

Первую игру провели в Ледовом дворце спорта имени А. В. Кожевникова. Соревнования организованы по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Партнерами проекта выступают Министерство спорта Омской области и региональная Федерация хоккея.

Отборочный этап продлится полгода, а победителя определят весной в финале. В прошлом сезоне в первенстве участвовали около 2,5 тыс. юных хоккеистов. Турнир помогает детям получить игровой опыт, проявить себя и побороться за победу вместе со своей командой.

За соблюдением правил на матчах следят арбитры, прошедшие подготовку в «Школе хоккейных арбитров». Она работает в рамках проекта «Хоккей для всех», который охватывает не только детское первенство, но и соревнования по женскому хоккею, инклюзивные турниры и поддержку юных спортсменов, стремящихся попасть на всероссийские соревнования «Золотая шайба».

– Проект «Хоккей для всех» собрал на своих соревнованиях тысячи юных хоккеистов региона – от дворовых турниров до всероссийской «Золотой шайбы», – отметил министр спорта Омской области Алексей Ленберг. – И весомый вклад в этом принадлежит ОНПЗ, который на протяжении нескольких лет поддерживает развитие детского хоккея в Омской области.

Президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков сообщил, что в этом сезоне география соревнований расширилась благодаря участию команд из других регионов и Казахстана.

– Расширить географию турнира помогла поддержка ОНПЗ и программы «Родные города», – сказал Лавриков. – Вместе мы делаем детский хоккей доступнее и масштабнее.

Генеральный директор Омского НПЗ Кирилл Морозов подчеркнул, что предприятие рассматривает доступность спорта как одно из направлений социальной работы.

– Спорт должен быть доступен каждому, и это важная часть системной работы Омского НПЗ. Мы поддерживаем социальные проекты, в том числе «Хоккей для всех», и при этом не забываем о своих сотрудниках, – прокомментировал Кирилл Морозов. – Наши заводчане бесплатно посещают тренажерный зал, бассейн и получают оздоровительные путевки в санаторий им. Карбышева.

Программа «Родные города» направлена на улучшение качества жизни и устойчивое развитие регионов деятельности «Газпром нефти». Она объединяет проекты в сферах культуры, образования, спорта и городской среды в нескольких регионах России.