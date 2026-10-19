В Омске наконец открыли памятник кошке Лисистрате

Фото: max.ru/id5503253286_gos

Сегодня в Омске открыли памятник театральной кошке Лисистрате. Об этом сообщает Камерный драматический театр им. В. С. Решетникова.

Напомним, Лисистрата – кошка, которая почти 20 лет жила при театре и стала его символом. Барельеф установили на здании театра на Красном Пути.

Скульптуру создал Дмитрий Сол. Кошка держит в лапе шар с масками комедии и трагедии, который можно поворачивать.