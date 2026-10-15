Омск-информ
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·Культура/Афиша·Лев Шишкин

В Омской области взяли под охрану особо ценный курган

Памятник археологии федерального значения представляет собой полуметровую насыпь на заброшенном пастбище.
Древний курган

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов подписал приказ об утверждении предмета охраны объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Курган-II». Памятник был включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в 2024 году.

Как отмечается в документе, курган представляет собой одиночную пологую задернованную насыпь округлой формы, расположенную на заброшенном пастбище.

– Объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Курган-II» представляет собой одиночную пологую задернованную курганную насыпь округлой в плане формы диаметром до 12 м и высотой до 0,45 м, расположенную на заброшенном пастбище. Насыпь деформирована в прошлом, визуально фиксируемых нарушений и повреждений поверхности не имеет, – говорится в документе.

Предмет охраны – это законодательно зафиксированные характеристики объекта, взятые под государственную охрану. В данном случае под защиту попадают ландшафт в границах памятника, земляная насыпь и система грунтовых напластований под ней. Особое значение имеют археологические предметы в этих слоях земли – созданные человеком изделия и костные останки людей и животных.

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·Культура/Афиша·Лев Шишкин

В Омской области взяли под охрану особо ценный курган

Памятник археологии федерального значения представляет собой полуметровую насыпь на заброшенном пастбище.
Древний курган

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов подписал приказ об утверждении предмета охраны объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Курган-II». Памятник был включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в 2024 году.

Как отмечается в документе, курган представляет собой одиночную пологую задернованную насыпь округлой формы, расположенную на заброшенном пастбище.

– Объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Курган-II» представляет собой одиночную пологую задернованную курганную насыпь округлой в плане формы диаметром до 12 м и высотой до 0,45 м, расположенную на заброшенном пастбище. Насыпь деформирована в прошлом, визуально фиксируемых нарушений и повреждений поверхности не имеет, – говорится в документе.

Предмет охраны – это законодательно зафиксированные характеристики объекта, взятые под государственную охрану. В данном случае под защиту попадают ландшафт в границах памятника, земляная насыпь и система грунтовых напластований под ней. Особое значение имеют археологические предметы в этих слоях земли – созданные человеком изделия и костные останки людей и животных.

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Рубрика - Культура/Афиша