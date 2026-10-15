В Омской области взяли под охрану особо ценный курган

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов подписал приказ об утверждении предмета охраны объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Курган-II». Памятник был включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в 2024 году.
Как отмечается в документе, курган представляет собой одиночную пологую задернованную насыпь округлой формы, расположенную на заброшенном пастбище.
– Объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Курган-II» представляет собой одиночную пологую задернованную курганную насыпь округлой в плане формы диаметром до 12 м и высотой до 0,45 м, расположенную на заброшенном пастбище. Насыпь деформирована в прошлом, визуально фиксируемых нарушений и повреждений поверхности не имеет, – говорится в документе.
Предмет охраны – это законодательно зафиксированные характеристики объекта, взятые под государственную охрану. В данном случае под защиту попадают ландшафт в границах памятника, земляная насыпь и система грунтовых напластований под ней. Особое значение имеют археологические предметы в этих слоях земли – созданные человеком изделия и костные останки людей и животных.