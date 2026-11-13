В Омске открыли памятную доску экс-ректору политеха, погибшему на СВО

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В Омском государственном техническом университете увековечили память бывшего ректора и выпускника вуза Дмитрия Маевского. В его честь открыли мемориальную доску, которую разместили на территории военного учебного центра рядом с комплексом, посвященным политехникам, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Дмитрий Маевский внес существенный вклад в развитие Омского политеха как в научной, так и в образовательной сфере. Он имел степень кандидата экономических наук, работал доцентом и носил звание почетного работника сферы образования РФ. За свою карьеру Маевский опубликовал десятки научных работ.

В годы его руководства ОмГТУ расширил сотрудничество с ведущими вузами, научными учреждениями и промышленными предприятиями. Также университет укрепил свои позиции в сфере инноваций.

– В церемонии приняли участие его близкие, сотрудники ОмГТУ, представители организаций-партнеров вуза, а также органов региональной власти. Они выступили с памятной речью, отметив ценный вклад Дмитрия Маевского в развитие технического университета и региона в целом, – сообщили в пресс-службе.

Напомним, что Маевский погиб при исполнении воинского долга 16 октября прошлого года. До середины мая текущего года он числился пропавшим без вести. После установления обстоятельств его гибели Маевского похоронили на Богословском юго-восточном кладбище.