Верховный суд отказал омским защитникам Тарских ворот в Омске

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Омское отделение ВООПИК не смогло добиться пересмотра дела о принадлежности Тарских ворот в Верховном суде РФ. Как рассказал «Омск-информу» историк и член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Святослав Коновалов, суд отклонил жалобу организации.

– Верховный суд отклонил нашу жалобу. Это значит, что пересматривать дело не будут. Хотя, на наш взгляд, основания для этого есть. После этого мы подали заявление председателю Верховного суда, но его также вернули – вероятно, по технической причине либо из-за содержания, – рассказал Коновалов.

В ВООПИК считают, что в деле есть спорные обстоятельства, которые дают основания для пересмотра. Несмотря на небольшие шансы на положительное решение, представители организации рассчитывали, что Верховный суд обратит на них внимание.

Коновалов также подчеркнул, что пока добиться пересмотра дела не удалось, общественники занялись поиском нового помещения для музея Омской крепости.

Отметим, что эта история началась в 2025 году, когда неожиданно выяснилось, что Тарские ворота официально не имеют собственника: объект не числится на балансе ни одной организации и не включен в реестр объектов культурного наследия. После этого музейно-исторический парк «Омская крепость» обратился в суд с требованием признать ворота бесхозяйными, чтобы впоследствии оформить их в муниципальную собственность.

Омское отделение ВООПИК не согласилось с таким развитием событий и попыталось через Арбитражный суд Омской области добиться признания права собственности на Тарские ворота. Однако суд отказал в удовлетворении иска. Апелляция и кассация также не изменили этого решения.

В итоге 12 октября по требованию новых владельцев общественникам пришлось вывезти из помещения все имущество музея. За время работы экспозицию посетили десятки тысяч омичей и гостей города.