В Омской области расширили список тех, кому можно запускать дроны

В Омской области расширили список тех, кому разрешено поднимать в воздух беспилотные летательные аппараты. 5 ноября опубликован соответствующий указ, подписанный первым вице-губернатором региона Рустамом Мингазовым.
Новый документ вносит правки в указ губернатора от 27 июня 2024 года № 140, которым в регионе введены ограничения на использование воздушного пространства дронами. Теперь в перечень исключений добавлен Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Омской области.
– Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Омской области в целях проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, испытательных, экспериментальных и демонстрационных работ, связанных с разработкой, испытанием, апробацией и внедрением беспилотных авиационных систем и их компонентов, – говорится в тексте указа.
Напомним, запрет на полеты гражданских БПЛА действует в области с лета 2024 года. Послабления получили ранее только органы власти, компании энергетики и нефтегазового сектора, организации, выполняющие авиаработы, а также ФСБ, ФСО, МЧС и Минобороны.