В Омске пассажиры двух рейсов оказались запертыми в самолетах из-за угрозы БПЛА

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В Омске пассажиры двух рейсов оказались запертыми внутри лайнеров в аэропорту после введения режима беспилотной опасности.

Люди заняли места в салонах и только тогда узнали о запрете на вылет. Выяснилось, что воздушные суда должны были отправиться в Ханты-Мансийск и Новосибирск. Покинуть борт пассажиры не могут – они по-прежнему остаются внутри самолетов.

По предварительной информации, оба рейса перенесены на 20:00. При этом точное время вылета пока не называется. На момент написания материала небо над Омском еще не открыли. Официальных комментариев о причинах ограничений и о том, как долго продлится ожидание, не приводится.

Отметим, что в регионе с 18:06 действует режим беспилотной опасности. В аэропорту ввели план «Ковер».