Подальше от окон: что делать омичам при угрозе атаки БПЛА

Фото: Magnific.com

В Омской области объявлена очередная, уже десятая по счету, угроза атаки беспилотников. Во избежание различных происшествий жителям региона напомнили о правилах безопасности.

Если вы находитесь дома, необходимо отойти подальше от окон, а лучше спрятаться в комнате без них. Это позволит защитить себя от обломков при попадании беспилотника в дом. При нахождении на улице необходимо немедленно зайти в ближайшее здание и укрыться там. То же самое касается и транспорта.

Во время полета беспилотника нельзя использовать мобильные телефоны, вести фото- и видеосъемку, размещать кадры в соцсетях. За это предусмотрена административная ответственность.

При обнаружении упавшего аппарата запрещается подходить к нему. Нужно отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих. После этого сообщить о беспилотнике в МЧС по телефону 112.