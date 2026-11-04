В Омске из-за беспилотной опасности решили ограничить связь и интернет

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Из-за угрозы атаки беспилотников в Омске введены ограничения мобильного интернета и сотовой связи. Режим БПЛА был объявлен сегодня, 4 ноября, после 18 часов местного времени.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева объяснила ограничения мобильного интернета и связи соображениями безопасности. Также в регионе действует запрет на съемку пролетов беспилотников, работы ПВО и последствий попадания дронов по различным объектам.

Ранее стало известно о закрытии Омского аэропорта на прием и отправление воздушных судов.