Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Лев Шишкин

В Омской области объявлен режим беспилотной опасности

Глава региона Виталий Хоценко попросил омичей соблюдать меры безопасности.
беспилотник, БПЛА

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о введении на территории региона режима беспилотной опасности.

– По данным Министерства обороны России, в регионе зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112, – обратился к омичам глава региона.

Ранее режим БПЛА объявили в соседней Тюменской области и еще четырех регионах Уральского федерального округа.

2423

Читайте также

·Общество·Лев Шишкин

В Омской области объявлен режим беспилотной опасности

Глава региона Виталий Хоценко попросил омичей соблюдать меры безопасности.
беспилотник, БПЛА

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о введении на территории региона режима беспилотной опасности.

– По данным Министерства обороны России, в регионе зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112, – обратился к омичам глава региона.

Ранее режим БПЛА объявили в соседней Тюменской области и еще четырех регионах Уральского федерального округа.

2423
Статьи по тегу не найдены
Рубрика - Общество