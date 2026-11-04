Омичам напомнили о запрете съемки БПЛА: за кадры с дронами можно получить штраф

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В связи с очередной атакой БПЛА на Омскую область жителям напомнили, что на территории региона сохраняется запрет на фото- и видеосъемку беспилотных летательных аппаратов, а также на публикацию сведений о них.

Ограничения введены решением антитеррористической комиссии Омской области и касаются распространения информации в СМИ, интернете, соцсетях и мессенджерах. Под запрет подпадают материалы, по которым можно установить место запуска, нахождения или падения дрона, траекторию его полета, объекты воздействия и характер повреждений. Нельзя также публиковать данные о работе средств противодействия беспилотникам, включая системы ПВО и радиоэлектронной борьбы.

За несоблюдение решения комиссии предусмотрена ответственность. Ранее несколько жителей региона уже привлекли к штрафам за размещение в сети материалов во время атаки БПЛА. Кроме того, в Кодекс Омской области об административных правонарушениях внесли поправки, ужесточающие наказание за неисполнение или нарушение решений региональной антитеррористической комиссии.

Вместе с тем у омичей остается возможность сообщать об обнаруженных беспилотниках. Для этого действует специальный чат-бот в мессенджере MAX под названием «Мониторинг БПЛА».

Режим беспилотной опасности объявляется в Омской области уже в десятый раз.