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·Общество·Лев Шишкин

СМС о беспилотной опасности снова прилетели омичам с часовой задержкой

Оповещение об угрозе атаки БПЛА работает из рук вон плохо.
телефон, сбои, интернет

Сообщения о беспилотной опасности в Омской области пришли жителям региона с часовой задержкой. Глава региона Виталий Хоценко объявил режим БПЛА в 18.04 часов. СМС аналогичного содержания прилетели омичам после 19 часов.

– Объявлена беспилотная опасность в Омской области, 18.00! Будьте бдительны! Тел. 112, – говорится в сообщениях, поступивших абонентам мобильных операторов.

Гораздо более оперативный способ оповещения о беспилотной опасности – приложение «Омск-информ». Установите его на свой телефон, и будете первым получать информацию об атаках БПЛА. Все подробности, возможности и простые инструкции по установке – в материале.

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·Общество·Лев Шишкин

СМС о беспилотной опасности снова прилетели омичам с часовой задержкой

Оповещение об угрозе атаки БПЛА работает из рук вон плохо.
телефон, сбои, интернет

Сообщения о беспилотной опасности в Омской области пришли жителям региона с часовой задержкой. Глава региона Виталий Хоценко объявил режим БПЛА в 18.04 часов. СМС аналогичного содержания прилетели омичам после 19 часов.

– Объявлена беспилотная опасность в Омской области, 18.00! Будьте бдительны! Тел. 112, – говорится в сообщениях, поступивших абонентам мобильных операторов.

Гораздо более оперативный способ оповещения о беспилотной опасности – приложение «Омск-информ». Установите его на свой телефон, и будете первым получать информацию об атаках БПЛА. Все подробности, возможности и простые инструкции по установке – в материале.

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Рубрика - Общество