В Омском аэропорту ввели план «Ковер»

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В омском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, план «Ковер» из-за угрозы БПЛА. Об этом пассажирам сообщили в воздушной гавани.

Мера нужна для обеспечения безопасности полетов. Причиной стала беспилотная опасность, объявленная в регионе сегодня, 4 ноября, в 18:06.

Гражданам рекомендуют внимательно слушать объявления в аэровокзале и выполнять требования сотрудников аэропорта. Статус своего рейса пассажиры могут отслеживать на электронных табло, на сайте aeroomsk.ru, а также на ресурсах авиакомпаний. За уточнениями можно обратиться в справочную службу аэропорта по номеру 55-69-11.

О том, когда ограничения снимут, обещают сообщить отдельно. Согласно данным онлайн-табло, из Омска не успели улететь суда в Ханты-Мансийск и Новосибирск.