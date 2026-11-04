Омский аэропорт снял ограничения на прием самолетов

Фото: Magnific.com

Омский аэропорт возобновляет работу после снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Они были введены чуть более часа назад из-за угрозы атаки беспилотников.

– Органами управления воздушным движением сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов, – говорится в сообщении воздушной гавани.

Сейчас авиакомпании корректируют время прибытия и вылета в/из Омска. Пассажирам рекомендовали следить за статусом своего рейса на онлайн-табло aeroomsk.ru, на электронных табло в аэропорту и на сайтах авиаперевозчиков. Информация обновляется по мере поступления от авиакомпаний.

Напомним, что сегодня вечером в Омской области был введен режим беспилотной опасности. Судя по открытию аэропорта, его скоро снимут.