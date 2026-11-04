Омские больницы перешли на особый режим из-за угрозы атаки БПЛА

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В связи с объявлением в Омской области «беспилотная опасность» медицинские учреждения региона перешли на особый режим функционирования, сообщили в областном Минздраве. Специальный алгоритм поведения сотрудников был разработан заранее и применяется каждый раз при угрозе атаки БПЛА.

Пациентов и персонал, не задействованный в оказании экстренной помощи, размещают в помещениях без окон или в палатах со стеклами, защищенными противоосколочной пленкой. Тех, кто не может передвигаться самостоятельно, и пациентов отделений интенсивной терапии переводят в зоны с капитальными перегородками, включая коридоры. Параллельно медучреждения готовятся к вероятному прекращению подачи электричества и связи, а травмоцентры – к приему пострадавших от ударов беспилотников.

– Оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах в медучреждениях при этом продолжается, служба скорой медицинской помощи продолжает обслуживание вызовов к гражданам с различными поводами, медицинскую эвакуацию в соответствии с медицинскими показаниями в стационары с учетом временных схем маршрутизации, вводимых при объявлении сигнала «беспилотная опасность», – цитирует представителя Минздрава портал НГС55.

При этом плановый прием в амбулаторных условиях на время действия сигнала приостанавливается. Заблаговременно оповестить всех пациентов об отмене визитов не получится, поэтому прием переносят на следующий день или более поздний срок в обычном порядке. В некоторых случаях для нового визита понадобится направление от врача поликлиники, где оказывается первичная медико-санитарная помощь.

Вопрос с оплатой услуг, которые не были оказаны не по вине пациента, уже урегулирован договорами об оказании медицинских услуг, а порядок возврата средств закреплен в законодательстве. Если медицинская услуга так и не была предоставлена, потраченные деньги гражданину вернут.

Ранее психолог рассказал, как вести себя при угрозе атаки беспилотников. Спойлер: после эвакуации в безопасное помещение рекомендуют посмотреть «нетревожный» фильм.