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·Общество·Олег Кипорук

Сайт Омского аэропорта совершил «аварийную посадку»

Пассажиров просят срочно звонить в справочную из-за внезапного сбоя в сети.
аэропрт

Официальный интернет-портал Омского аэропорта временно прекратил работу из-за технических неполадок на стороне провайдера. В пресс-службе аэрогавани заверили, что специалисты техподдержки уже занимаются восстановлением доступа к ресурсу.

– Сайт Омского аэропорта aeroomsk.ru временно не работает по техническим причинам на стороне провайдера, – рассказали в аэропорту.

Пока сайт недоступен, актуальное расписание рейсов рекомендуют уточнять напрямую у авиаперевозчиков или по телефону справочной службы предприятия 55-69-11. Администрация приносит пассажирам извинения за временные неудобства.

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·Общество·Олег Кипорук

Сайт Омского аэропорта совершил «аварийную посадку»

Пассажиров просят срочно звонить в справочную из-за внезапного сбоя в сети.
аэропрт

Официальный интернет-портал Омского аэропорта временно прекратил работу из-за технических неполадок на стороне провайдера. В пресс-службе аэрогавани заверили, что специалисты техподдержки уже занимаются восстановлением доступа к ресурсу.

– Сайт Омского аэропорта aeroomsk.ru временно не работает по техническим причинам на стороне провайдера, – рассказали в аэропорту.

Пока сайт недоступен, актуальное расписание рейсов рекомендуют уточнять напрямую у авиаперевозчиков или по телефону справочной службы предприятия 55-69-11. Администрация приносит пассажирам извинения за временные неудобства.

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Рубрика - Общество