Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

Омский аэропорт прекратил работу из-за беспилотников

Временно самолеты не будут вылетать и садиться.
аэропрт

В Омском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск судов. Сколько они продлятся, пока неизвестно.

– Данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов, – сообщили в аэропорту.

Отметим, что в регионе ввели режим беспилотной опасности.

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·Общество·Андрей Андреев

Омский аэропорт прекратил работу из-за беспилотников

Временно самолеты не будут вылетать и садиться.
аэропрт

В Омском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск судов. Сколько они продлятся, пока неизвестно.

– Данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов, – сообщили в аэропорту.

Отметим, что в регионе ввели режим беспилотной опасности.

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Рубрика - Общество