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·Общество·Андрей Андреев

Омских учителей обяжут подтверждать свой статус удостоверением

Минпросвещения подготовило единый образец документа для педагогов.
учитель

Минпросвещения России подготовило проект постановления о едином образце удостоверения учителя. Как сообщает пресс-служба министерства образования Омской области, документ позволит педагогам подтверждать свой статус в любых ситуациях.

К таким ситуациям, по мнению властей, относятся:

  • взаимодействие с органами власти,
  • получение льгот,
  • участие в профессиональных мероприятиях.

Оформление электронного удостоверения пообещали сделать максимально удобным и бесплатным. Причем самим учителям ничего делать не придется: удостоверения оформят на основании сведений работодателя. Физическое удостоверение оформят по желанию педагога – в виде пластиковой карточки или книжки.

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·Общество·Андрей Андреев

Омских учителей обяжут подтверждать свой статус удостоверением

Минпросвещения подготовило единый образец документа для педагогов.
учитель

Минпросвещения России подготовило проект постановления о едином образце удостоверения учителя. Как сообщает пресс-служба министерства образования Омской области, документ позволит педагогам подтверждать свой статус в любых ситуациях.

К таким ситуациям, по мнению властей, относятся:

  • взаимодействие с органами власти,
  • получение льгот,
  • участие в профессиональных мероприятиях.

Оформление электронного удостоверения пообещали сделать максимально удобным и бесплатным. Причем самим учителям ничего делать не придется: удостоверения оформят на основании сведений работодателя. Физическое удостоверение оформят по желанию педагога – в виде пластиковой карточки или книжки.

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Рубрика - Общество