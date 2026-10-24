В Омском аэропорту снова начались задержки рейсов

omskinform.ru

Сегодня авиакомпании снова нарушают расписание вылетов из Омска. По данным Омского аэропорта, с опозданием вылетят сразу несколько рейсов.

Рейс «Победы» в Москву перенесли с 5:10 на 10:55. Самолет «Аэрофлота» в столицу, который должен был отправиться в 5:50, отправился только в 6:10.

Задержали вылеты в Москву также «Уральские авиалинии» и «Северный ветер». Однако эти задержки не превысили 20 минут.

Отметим, что задержки наблюдались и вчера.