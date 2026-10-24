Омичей ожидает снежная суббота

Omskinform.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС, суббота в Омске будет облачная. Температура составит +3...+5 градусов. Синоптики также обещают гололедицу на дорогах и ветер порывами 6–11 м/c.

В Омской области днем в субботу будет +1...+6 градусов. Местами пройдет мокрый снег. Также ожидается гололедица и ветер.

Вероятность магнитных бурь в этот день составит всего 16 %.