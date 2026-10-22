Омск-информ
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·Общество·Алексей Новиков

Омск накроет промозглая погода с мокрым снегом

Столбики термометра опустятся до 0 °C.
туман, зима, снег, утро

По данным синоптиков Gismeteo, сегодня, 22 октября, днем в Омске температура воздуха составит +3…+4 °C.

В течение дня ожидается облачная погода. Утром местами пройдет небольшой дождь со снегом, днем возможны слабые осадки. Ветер будет дуть со скоростью 5–8 м/с, порывы могут достигать 12–14 м/с.

К вечеру температура воздуха опустится до 0 °C. Ожидается облачная погода без существенных осадков. Ветер северо-западного направления ослабеет до 3 м/с, порывы будут достигать 12 м/с.

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·Общество·Алексей Новиков

Омск накроет промозглая погода с мокрым снегом

Столбики термометра опустятся до 0 °C.
туман, зима, снег, утро

По данным синоптиков Gismeteo, сегодня, 22 октября, днем в Омске температура воздуха составит +3…+4 °C.

В течение дня ожидается облачная погода. Утром местами пройдет небольшой дождь со снегом, днем возможны слабые осадки. Ветер будет дуть со скоростью 5–8 м/с, порывы могут достигать 12–14 м/с.

К вечеру температура воздуха опустится до 0 °C. Ожидается облачная погода без существенных осадков. Ветер северо-западного направления ослабеет до 3 м/с, порывы будут достигать 12 м/с.

1619
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Рубрика - Общество