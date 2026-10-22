Омичам раскрыли секрет правильного питания с наступлением холодов

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С наступлением холодов россиянам рекомендуют пересмотреть режим питания и отказаться от длительных перерывов между приемами пищи. Об этом «Ленте.ру» рассказала гастроэнтеролог и терапевт Анастасия Рожко. По ее словам, осенью важно питаться регулярно и не доводить себя до сильного чувства голода.

– Привязывать приемы пищи к часам необязательно, но слишком большие промежутки между ними могут привести к сильному голоду и перееданию во время следующего приема пищи. В холодный сезон аппетит у некоторых людей может становиться выше, поэтому рацион стоит адаптировать к режиму дня и физической активности, не допуская длительных пауз между едой, – заявила врач.

Также гастроэнтеролог рекомендовала включить в осенний рацион достаточное количество белковых продуктов. Врач посоветовала есть нежирное мясо, птицу, рыбу, морепродукты, яйца, молочные продукты и бобовые. Кроме того, по ее мнению, полноценное питание должно включать овощи и фрукты – как свежие, так и замороженные.

Отдельно Рожко обратила внимание на важность соблюдения питьевого режима в холодное время года. По словам специалиста, осенью люди могут реже испытывать жажду и из-за этого пить меньше воды. При этом потребность в жидкости остается прежней не для всех: она зависит от физической активности и особенностей организма.