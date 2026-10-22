Кубок Гагарина, СВО и форум с Путиным: о чем писал «Омск-информ» в своей новейшей истории

Фото: omskinform.ru

«Омск-информ» публикует финальную серию хронологии последних 20 лет жизни города и региона, которые журналисты портала прошли вместе со своими читателями. На протяжении двух десятилетий агентство остается на острие информационной повестки, освещая события оперативно, ярко и с высоким качеством фактуры.

Сегодня мы представим авторский взгляд на события 2021–2026 годов (первая часть проекта – здесь, второй материал можно почитать тут, третий обзор мы публиковали вчера). «Авангард» – чемпион, открытие «G-Drive Арены», СВО, губернатор с родины Манякина и мэр – «лучший друг» меценатов, судьбоносный «президентский» форум, 400-летие Омска и реанимация долгостроев (кроме метро). Эти и другие события – в нашем завершающем обзоре.

Фото: hawk.ru

2021 год: «не омский» Кубок Гагарина, «блудные» министры и мэр-«десантник»

Год ознаменовался целым рядом знаковых событий. В регионе по-прежнему действовали ковидные ограничения, не работали фудкорты и фитнес-клубы. По-прежнему действовал масочный режим. Казалось бы, пандемии нет конца и краю, но с 1 февраля открыли фудкорты. Вслед за этим ослабили и другие ограничения.

В условиях периода постепенного снятия ограничений власти начали готовиться к статусному событию – проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Под эти цели на набережной Тухачевского в центре Омска начали строить 4-звездочную гостиницу Cosmos.

Инвестором проекта выступила АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. Cosmos Hotel Group строит сеть гостиниц в разных городах, одна из них уже работает в Москве. В Омске компанию представляет известный бизнесмен, создатель НПО «Мостовик» Олег Шишов. В разговоре с корреспондентом РИА «Омск-информ» он заявил, что в новый проект планируют вложить 1 млрд рублей. На эти деньги планировали возвести один из лучших отелей в городе. Невиданная доселе широта размаха!

omskinform.ru

Самым значимым спортивным событием года, а то и десятилетия стал Кубок Гагарина, завоеванный «Авангардом». «Ястребы» стали лучшей командой КХЛ спустя 17 (!) лет после выигрыша чемпионата Суперлиги в 2004 году. Команда под предводительством канадского тренера Боба Хартли в финальной серии одолела ЦСКА со счетом 4:2.

Единственное обстоятельство, которое немного омрачало радость от победы: кубок был завоеван в подмосковной Балашихе, где «Авангард» временно квартировал из-за отсутствия в Омске домашней арены. Ультрасовременный ледовый дворец на 12 тыс. зрителей строили на Левобережье ускоренными темпами. Из федерального бюджета на софинансирование выделили 5 млрд рублей, в том числе 2,4 млрд рублей поступило в 2020 году. Еще 5 млрд рублей дал Газпром. Объект собирались сдать в середине 2022 года.

Фото: hawk.ru

В политической жизни Омска в это время тоже бурлило. Ударилась в бега бывший министр здравоохранения Ирина Солдатова. Причиной ее внезапного отъезда в ОАЭ стало уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Также по делу проходили руководитель омского казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктор Бабиков и другие (неустановленные следствием) лица. Им вменяли закупку медицинского оборудования по завышенным ценам, ущерб оценили в 105 млн рублей.

– Все сфабриковано, непрофессионально и безграмотно, с нарушениями, – утверждала Солдатова из-за границы, после чего перестала быть доступной для комментариев СМИ.

А в мае угодил в переплет ее сменщик Александр Мураховский. По официальным данным, глава минздрава на праздники отправился с компанией на охоту в Большеуковский район и пропал. Чиновника искали двое суток по глухой и заболоченной местности, ситуацию осложняло то, что телефон министр оставил на базе отдыха. Утром 10 мая Мураховский нашелся сам. Подробности его приключений впечатляют.

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– Ночь с 9 на 10 мая, когда вся страна отмечала День Победы, Мураховский провел под березой, а на улице было всего +5 градусов. Министр переживал, что его могут почуять медведи, следы которых он видел в лесу. Но его спасли лесные пожары и оставшаяся после них горелая земля, – рассказывал своим читателям «Омск-информ».

Сам Мураховский поведал, что, блуждая по тайге, набрел на какой-то вагончик и заночевал там. В вагончике был «чойс», которым он перекусил после того, как растопил буржуйку и вскипятил чайник. На следующее утро Мураховский двинулся в путь. Он рассказал, что видел над собой пролетающий вертолет: кричал, махал руками, но спасатели его не заметили. Все закончилось благополучно, и 11 мая глава минздрава вышел на работу.

Фото: omskgorsovet.ru

За пару месяцев до этого, в марте, политическое руководство региона расправилось с одним из самых ярких депутатов горсовета, председателем комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрием Федотовым. Его официально лишили мандата с формулировкой «конфликт интересов».

Коллега парламентария, коммунист Иван Ивченко подготовил документ, согласно которому Федотов якобы использует в своих интересах депутатские полномочия. В частности, является учредителем нескольких управляющих компаний, что никогда не было секретом. В итоге депутаты поддержали представителя КПРФ и лишили Федотова «корочки».

По факту за этой историей стояли вполне приземленные финансовые, а совсем не морально-этические интересы. Двухмиллиардный тендер к российско-казахстанскому форуму 2019 года на ремонт фасадов домов, расположенных на гостевом маршруте, достался не компании, аффилированной с Юрием Федотовым, а организации, связанной с тогдашним правительством региона. Депутат с присущей ему прямотой указал на многочисленные нарушения и недостачи. За что, по некоторым данным, и поплатился.

Фото: Государственная Дума РФ

Важным событием в жизни региона стали выборы в Госдуму и областное Заксобрание. Оксана Фадина прошла в нижнюю палату парламента по избирательному округу № 141 и сложила полномочия мэра Омска. По округу № 139 победил коммунист, первый секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алехин, по округу № 140 – его однопартиец Олег Смолин. По партспискам в Госдуме оказался предприниматель Игорь Антропенко. Сенатором выбрали Героя России Дмитрия Перминова.

После ухода Фадиной Омску выбрали (по факту – назначили) нового мэра. Им стал глава «ОмскВодоканала» Сергей Шелест. Стопроцентный хозяйственник, знающий коммунальные сети города от и до, десантник, примерный семьянин, да и просто настоящий мужик.

Фото: макс-канал Сергея Шелеста

Даже бывший губернатор Леонид Полежаев, известный войнами практически со всеми мэрами Омска, поддержал выбор в пользу этого кандидата.

– У меня очень позитивное отношение к этому очень удачному выбору. Поскольку это человек, знающий город, людей, – то, что надо Омску. Со своей точки зрения выражаю большие надежды, что омичи это заметят, – заявил Полежаев.

Пятилетка Шелеста во главе города пролетит стремительно – его полномочия скоро заканчиваются. Оценивать его работу мы здесь не станем, скажем лишь, что глава города отработал свой срок честно, «по суровым, по десантным законам».

В части значимых для всего региона проектов 2021 год ознаменовался реанимацией двух из трех главных омских долгостроев – аэропорта Федоровка и Красногорского гидроузла.

Фото: vesti-omsk.ru

О необходимости завершения первой очереди гидроузла во время своего приезда в Омск объявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Федеральный центр готов выделить на это средства, отметил чиновник.

– Стоит вопрос возобновления судоходства по Иртышу и устранения вододефицита в Омской области. Это возможно, если завершить строительство Красногорского гидроузла, начатое еще в 2011 году. Мы сделали предложение на завершение первого этапа строительства, и нас поддержали, – сказал министр.

Как пояснил чиновник, проектирование второй очереди гидроузла, непосредственно самого водохранилища, выполнят за счет бюджета Омской области. После ввода объекта в эксплуатацию можно будет говорить об устойчивом водоснабжении Омска и прилегающих территорий.

Фото: пресс-служба Правительства

2022 год: спецоперация, открытие «G-Drive Арены» и мечты о метро

Главным событием года стало начало специальной военной операции на Украине.

– Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, – объявил тогда президент Владимир Путин. – И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.

На фоне новой реальности все разом забыли о коронавирусе – всемирная пандемия закончилась так стремительно, будто ее вообще не было.

В связи с геополитическими событиями Международная федерация хоккея лишила права принимать Молодежный чемпионат мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Тогдашний омский губернатор Александр Бурков отнесся к этому философски.

– У нас есть планы по окончанию строительства «Арены Омск». У нас есть команда «Авангард», которая вернется в Омск. У нас есть подрастающие пацаны, которые будут выходить на лед этой арены. В рамках каких мероприятий – чемпионатов мирового уровня, Европы, Азии или новых Олимпийских игр – это покажет время. Мы же это все уже проходили, ничего страшного здесь нет, – отметил Бурков.

Еще одно следствие начала СВО – стремительный уход из России западных брендов. «Макдональдс», «Икея», «Адидас» и многие другие были уверены, что на них клином сошелся свет, однако жизнь быстро приземлила глобальные корпорации: через время они попросились назад, однако было уже поздно. Те же немногие, кто остался, стали еще дороже российскому потребителю.

Вступивший в должность мэра Сергей Шелест деятельно взялся за работу: завел страницы во всех соцсетях, где начал говорить с жителями о близких им вещах – ремонте дорог, строительстве детсадов и школ, встречах со знаковыми людьми. И в целом оказался очень близок к проблемам горожан. Шелест учредил систему меценатства, позволяющую тратить частные средства на ремонт учебных учреждений, новые памятники, набережные и дороги.

Фото: Omskinform.ru

Тем временем на дорогах города появился новый вид транспорта – электросамокаты. Средства передвижения были расположены по городу таким образом, чтобы жители могли не возвращать их на место. Всего на улицах планировалось разместить более 1000 единиц техники.

На первом этапе у кикшерингового сервиса Whoosh возникли серьезные проблемы с властями и критически настроенной частью городского сообщества. Но постепенно разногласия удалось преодолеть, и сегодня в Омске работают уже два сервиса – на самокате компании «Юрент» показательно проехался даже мэр Шелест. Ему понравилось.

omskinform.ru

Также резонансным событием стала реконструкция парка «Зеленый остров». Сначала на федеральные средства, а потом – на частные инвестиции. Центром обновленной локации было призвано стать гигантское колесо обозрения высотой 68 метров. Частный парк «Вокруг света» быстро стал любимой у омичей локацией.

В октябре состоялось красочное открытие «G-Drive Арены». О строительстве и сдаче этого спортивного объекта «Омск-информ» писал много и подробно. Арена, рассчитанная на 12 тысяч зрителей, пока не знала больших хоккейных побед, зато на ней прошли десятки ярких концертов и целый чемпионат России по фигурному катанию. Стадион регулярно собирает аншлаги и призы как лучшая спортивная арена страны.

Omskinform.ru

2023 год: транспортная реформа, ремонт Ленинградского моста и губернатор-«манякинец»

Важной вехой в развитии города стала транспортная реформа. Суть ее свелась к тому, что полтора десятка маршрутов частных перевозчиков, представленных автобусами малого класса, убрали из центра города.

Мэрия предложила омичам пересесть на большие автобусы муниципального перевозчика. Кроме того, была создана система магистральных маршрутов, таких как автобус № 24 и троллейбус № 4, которые ходят до глубокого вечера. Горожане, поначалу «топившие» за сохранение маршруток в центре, постепенно адаптировались и пересели на автобусы. Маршрутки в Омске хоть и остались, но их роль в перевозке горожан становится все меньше.

Фото: omskinform.ru

В феврале в Омске частично перекрыли на ремонт Ленинградский мост. Стоимость работ оценили в 2 млрд рублей. Подрядчиком выступила компания «Стройтраст». Планировалось, что объект сдадут 31 мая 2024 года.

Для разгрузки дорог департамент транспорта мэрии перекроил схему движения на метромосту, но кардинально проблему это не решило: Левобережье на долгие месяцы ремонта оказалось фактически отрезанным от центра города. Мучения омичей едва завершились, как в 2024 году на ремонт ушел мост имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.

фото: соцсети

Конец марта неожиданно привел к смене губернатора Омской области. Уральского «варяга» Александра Буркова сменил выходец из Ставропольского края Виталий Хоценко. Новый глава региона прилетел в Омск одним рейсом с Бурковым и еще в самолете «принял дела» у своего предшественника.

– Вылетаем с Александром Леонидовичем в город Омск. Скоро будем дома, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Врио губернатора оказался страстным болельщиком и крепким семьянином: на всех мероприятиях он неизменно появляется в компании супруги Алены, нередко берет с собой кого-то из детей – в семье Хоценко их воспитывается шестеро.

Молодой глава Омской области публично сравнивает себя с легендарным первым секретарем обкома КПСС Сергеем Манякиным, который тоже приехал в регион из Ставрополья в 37 лет.

– Сергей Манякин в свое время пришел работать в Омскую область из Ставрополья. Даже наши биографии похожи. Поэтому приложу максимум усилий, чтобы регион получал максимум, – говорил о своих политических планах Хоценко.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Новый губернатор ввел новую управленческую традицию: аппаратные совещания по субботам и поездки в районы по выходным. Что касается кадровой политики, то Хоценко не стал рубить сплеча, до поры до времени оставив специалистов своего предшественника. При новом главе региона создали министерство по делам молодежи, каждому чиновнику поставили KPI и задачи, невыполнение которых могло привести к отставке. Трудовые договоры с министрами и их заместителями стали заключаться на год.

Следует отметить, что при Виталии Хоценко статусные федеральные чиновники буквально зачастили в регион.

Фото: Сергей Мельников

Помимо светской власти, в регионе сменилось духовное начальство. Место уже немолодого митрополита Владимира (ему исполнилось 83 года) занял управляющий Центральным викариатством Москвы Дионисий (Петр Николаевич Порубай). Такое решение принято на заседании Священного Синода.

Отец Дионисий родился в Рязани. В структурах РПЦ занимал должности управляющего делами Московской патриархии, первого викария Патриарха Московского и всея Руси по Москве, был постоянным членом Священного Синода и Высшего церковного совета и работал на других должностях.

Фото: gorsovet.ru

Печальным событием года стал уход на 77-м году жизни бессменного и харизматичнейшего председателя Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского. Он руководил областным парламентом на протяжении 29 лет.

На День города в Омске торжественно открыли памятник Ивану Бухгольцу, считающемуся основателем Первой Омской крепости. На протяжении 13 месяцев над конным памятником, который установлен на Иртышской набережной, работал скульптор Михаил Минин. Спустя пару лет ему доверили создавать бронзовый шар «Держава» на площади Бухгольца у речного вокзала. Прежний, временный шар, установленный в 1990-е годы, совсем обветшал. И с Бухгольцем, и с «Державой» скульптор справился уверенно.

omskinform.ru

2024 год: Федоровка, дело чиновников минтруда и убийство московской школьницы

Основным общественным событием года стало обсуждение концепции аэропорта Федоровка. На областном архитектурно-градостроительном совете предлагалось несколько вариантов. Авторы видели аэрохаб в форме крыла самолета, тайного озера, предлагали установить внутри арку с жемчугом.

Победила идея архитектурного бюро «Хвоя» с воздушными воротами. Инвестором выступила компания «Аэропорты регионов». Построить аэропорт Федоровка планируют до конца 2028 года.

Главным ЧП года стал мощный паводок в Усть-Ишимском районе. Пик весеннего подтопления пришелся на 18 мая 2024 года, тогда Иртыш поднялся до отметки 946 см в Усть-Ишиме и 1563 см в Орехово. Существовала угроза затопления почти всего села. Жителей подтопленных населенных пунктов начали эвакуировать в пункты временного размещения в Таре, Знаменке, Тевризе и Большеречье. Последствия того паводка ликвидируют до сих пор.

t.me/prok_omsk

Год отметился громкими задержаниями чиновников и депутатов. По обвинениям в коррупции задержали вице-губернатора, экс-министра труда и соцразвития Владимира Куприянова. По данным следствия, с 2018 по 2023 год он систематически принимал незаконные вознаграждения от экс-директора Марьяновского дома-интерната Владимира Башурова. Последний за совершение коррупционных преступлений получил 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

В ходе расследования выяснилось, что взятки передавались не только наличными средствами, но и имуществом на сумму почти 647 тыс. рублей. Среди подношений фигурировали кожаный саквояж, мотокультиватор и газонокосилка. Как выяснилось впоследствии, мзда в натуральном виде была поставлена в минтруде на поток. «Уголовка» получила неформальное название «Дело чиновников минтруда».

Также задержали депутата Заксобрания Дмитрия Павлова, вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя, а также бизнесмена Игоря Толчева. Следственный комитет РФ объяснил, что их задержание связано с деятельностью ООО «Кедр», которое арендовало землю в парке 30-летия ВЛКСМ под строительство ТЦ.

Басманный суд Москвы

Под конец года в камере оказался заместитель губернатора, министр цифрового развития и связи региона Денис Цуканов. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Преступление касалось периода работы Цуканова в правительстве Донецкой Народной Республики. Чиновник провел в СИЗО три месяца, далее его след теряется. При этом он до сих пор не уволен со своего поста.

Фото: omskinform.ru

Лето 2024 года запомнилось большой трагедией, которую обсуждал весь город. Среди бела дня пропала 15-летняя школьница из Москвы, которая приехала в Омск с родителями и остановилась в гостинице «Ника» у парка Победы. Ребенка искали четыре дня. Тело подростка было обнаружено у лодочной станции на берегу Иртыша.

Изначально следствие рассматривало версию с несчастным случаем либо суицидом, но родители девочки заняли жесткую позицию – ее убили. Предполагаемый преступник был задержан в ноябре, им оказался судимый за изнасилования рабочий одного из омских заводов. Суд над ним начнется в ближайшее время и пройдет в закрытом режиме.

Фото: hawk.ru

«Авангард» лихорадило весь 2024 год. Весной посреди розыгрыша Кубка Гагарина был уволен главный тренер команды Михаил Кравец. Поводом стало разгромное поражение в домашнем матче с «Локомотивом» со счетом 0:7. Исполняющим обязанности наставника «ястребов» стал тренер вратарей Сергей Звягин, входивший в штаб Кравца.

Звягин почти вытянул безнадежную серию с «Локо», получил контракт на 2 года, но, не имея опыта самостоятельной работы, ожидаемо провалился с «Авангардом» в начале следующего сезона. Замену искали за океаном, возглавить проблемный клуб решился канадец Ги Буше. Руководство омичей не смутило даже то, что тренер проходил реабилитацию после травмы колена. Буше дали «жирный» контракт и полный карт-бланш на чистку состава.

В своем первом сезоне с «Авангардом» канадец дошел до 1/4 финала, где «ястребы» едва не выбили будущего чемпиона – ярославский «Локомотив». Спустя год уже омичи были фаворитами полуфинальной серии, но случились знаменитые 33 секунды, и «Авангард» снова вылетел. Нынешний сезон Буше рискует не доработать – у его команды нет ни игры, ни результата.

Фото: omskinform.ru

2025 год: ремонт моста у Телецентра, «пропажа» интернета и возвращение СКК

В конце ноября 2024 года мост им. 60-летия ВЛКСМ закрыли на ремонт. Основной фронт работ пришелся на следующий, 2025 год. Сначала встал вопрос об организации движения. На мосту ввели реверс, что значительно снизило время проезда через cооружение (теперь затор был только с одной стороны). После изменений в расписании и регулировки светофоров было принято решение отменить еще и остановку «СибАДИ».

Мост стоит на ремонте до сих пор, хотя работы планировалось выполнить к концу октября 2026-го. С подрядчиком, компанией «Стройтраст» Армана Акопяна, мэрия планировала расторгнуть контракт, однако буквально накануне стало известно, что дорожная организация никуда не уходит и будет завершать объект. Ранее тот же подрядчик ремонтировал Ленинградский мост и бульвар Архитекторов. И там тоже было небеспроблемно.

Фото: Freepik.com

В начале лета 2025 года Омск внезапно остался без мобильного интернета. Особенно сбоили некоторые популярные мессенджеры. Операторы заявляли, что интернета нет по не зависящим от них причинам, таксисты ездили «вслепую», бизнес терпел убытки, а омичи стояли в салонах связи за работающими симками. Позже губернатор и минцифры сообщили, что мобильная связь подверглась ограничениям из-за соображений безопасности.

Эти ограничения действуют до сих пор, но ситуация стабилизировалась: появились так называемые белые списки ресурсов, включая мессенджеры, многие омичи установили VPN, а бизнес перестроил свою работу. Мобильный интернет по-прежнему отсутствует в ряде районов города, но сегодня это уже не вызывает того негатива, что был год назад.

Сергей Мельников

После десятилетий неопределенности власти взялись за снос недостроенного аэропорта Омск-Федоровка, на месте которого к концу 2028 года должна появиться новая воздушная гавань. Параллельно стартовало строительство амбициозного дорожного проекта – Северного обхода Омска.

3 октября на месте будущего моста через Иртыш была торжественно забита первая свая. Эта магистраль протяженностью около 67 км призвана навсегда избавить город от транзитных фур, связав между собой федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск.

В рамках строительства обхода предстоит возвести два моста, пять развязок и 19 путепроводов. На автомагистрали также планируется установить систему безбарьерной оплаты проезда.

Omskinform.ru

История омского СКК им. Блинова в 2025 году стала примером долгожданного возвращения любимого спортивного объекта. Масштабная реконструкция стоимостью около 2 млрд рублей началась с восстановления фундамента и кровли. Летом 2025 года на объекте трудились более 500 специалистов, работая практически круглосуточно.

Уже в сентябре на арене залили первый новый лед, в тестовом режиме прошел первый матч. Доработки затянулись еще на полгода, и весной 2026-го СКК наконец-то открыл двери для омичей. Легендарная арена стала домом для фарм-клуба «Авангарда» – «Омских Крыльев». Также здесь планирует играть волейбольная «Омичка». Рядом с СКК появился красивый и современный сквер, названный «Сердце Омска».

Фото: omskinform.ru

Настоящим символом лета 2025 года стал проект «Пешеходный Любинский». С мая по сентябрь центральную улицу города закрывали для машин по выходным. В День города проспект превратился в омский Арбат: на проезжей части работали театры под открытым небом, выступали канатоходцы и уличные музыканты. Формат настолько полюбился омичам, что власти решили продлить «Пешеходный Любинский» и на новогодние праздники, превратив Любинский в сказочный зимний городок с катком.

Проект получил продолжение и в 2026 году. За сезон «Пешеходный Любинский» принимает более 1 млн человек.

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

2026 год: форум с Путиным, гигантский фонтан, новый шар и юбилей «Омск-информа»

Еще не завершившийся 2026 год также оказался чрезвычайно богатым на события. Самым статусным из них оказался XXII Форум межрегионального сотрудничества с участием президентов Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева. В Омск приехали оба лидера стран.

В рамках деловой программы мероприятия выступил основатель и руководитель Группы компаний «Трамплин», учредитель РИА «Омск-информ» Святослав Капустин. Он презентовал гостям и участникам форума микропроцессоры «Иртыш» – российскую альтернативу продукции западных брендов Intel, AMD и ряда других. В условиях санкций «Иртыш» позволит обеспечить технологический суверенитет, кибербезопасность и непрерывность бизнес-процессов.

Фото: Александр Румянцев, Трамплин медиа

– Если посмотреть прайсы, то процессоры «Иртыш» сегодня стоят столько же, сколько процессоры «Интел» образца 2023 года. Надо сказать, что для отечественной микроэлектроники это экономический прорыв. Для коммерческих компаний и прочих структур это означает, что переход на процессоры «Иртыш» не потребует дополнительных капиталовложений, – отметил Святослав Капустин.

Фото: Александр Петров / tramplin.media

Отечественные процессоры разработаны в собственном дизайн-центре компании «Трамплин Электроникс». Недавно линейка серверных процессоров «Иртыш» получила сертификат «Сделано в России» в категории «Уникальность» от Российского экспортного центра. Сертификат подтверждает инновационный характер процессоров и системы на кристалле A68SV.

Новая разработка уже сейчас конкурентоспособна в плане стоимости. Это решение позволит избежать экономических потерь и других негативных последствий, связанных с возможными троянами в импортной микроэлектронике.

Фото: max.ru/VPKhotcenko

В конце лета в рамках реконструкции «Омской крепости» открылся самый большой мультимедийный светомузыкальный фонтан за Уралом. Проект реализовали при поддержке властей и частных партнеров. В основу его оформления заложен образ Омской крепости – ее очертания повторяют чаша и водные линии.

Главная особенность сооружения – возможность находиться непосредственно внутри него. В центральной части установлены водные экраны, на которые будут проецироваться изображения.

С наступлением темноты струи подсвечиваются, появляется туман, включаются проекторы и стробоскопы. Самые высокие струи достигают 25 метров. Получилось грандиозно!

Фото: пресс-служба мэрии

Вслед за фонтаном открылась еще одна достопримечательность – обновленный шар «Держава» на площади Бухгольца у речного вокзала. Конструкция основного изваяния выполнена из металла, ее диаметр достигает семи метров, а вес составляет около 20 тонн.

На бронзовых барельефах шара изображены три эпизода, связанных с основанием Омска: указ царя Михаила Федоровича о строительстве острога, экспедиция отряда Бухгольца к Ямыш-озеру и закладка Омской крепости в устье Оми.

Старый, временный шар, созданный в 1997 году скульптором Василием Трофимчуком из легких материалов, простоял почти три десятка лет и стал городской достопримечательностью. Его бронзовый «наследник» будет радовать омичей и туристов как минимум не меньше.

omskinform.ru

Нынешний год проходит под знаком подготовки к празднованию 400-летия начала освоения Омского Прииртышья. Археологи представили доказательства, что город был основан не 310 лет назад, а раньше.

Как утверждает старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Сергей Татауров, в конце XVI века в устье Оми был создан укрепленный лагерь для отдыха команд, занимавшихся поставкой соли с Ямышевских озер по Иртышу, и ремонта судов.

– А в 1628 году царь Михаил Федорович ответил на просьбу тарских воевод и издал указ об основании в данном месте города Омска, – заявил археолог.

Доказательством этому могут быть монеты и предметы, а также фрагменты частокола лагеря того времени. Инициатива историков и областных властей получила одобрение президента Владимира Путина. И город начал готовиться к своему 400-летию. В год пребывания Омска в статусе культурной столицы это особенно ценно.

Для «Омск-информа» нынешний год тоже особенный – агентство отмечает свой двадцатилетний юбилей. Все эти годы мы радуем вас, дорогие читатели, самыми свежими новостями, острыми репортажами, честными обзорами и интересными спецпроектами. Наш сайт никогда не стоял на месте и продолжает меняться под требования времени.

Фото: omskinform.ru

– За последние пять лет «Омск-информ» совершил мощный технологический рывок, и сегодня является, пожалуй, самым продвинутым сайтом на рынке. Останавливаться на этом мы не намерены и уже скоро представим новый продукт. Материалы журналистов «Омск-информа» достойны того, чтобы их видела максимально широкая аудитория, и мы будем стремиться к ее кратному увеличению. Все возможности для этого у команды есть! – заявил главный редактор РИА «Омск-информ» Николай Шпак.

Цель этих преобразований – стать еще более интересными для читателей и партнеров, вывести сайт на новый уровень. Раскрывать всех карт мы пока не будем, скажем лишь, что ничего подобного на рынке еще нет. Скоро вы все увидите сами!