Триста лет, два приезда Путина и эпоха «уралоидов»: каким был Омск после своего главного юбилея

Фото: omskinform.ru

«Омск-информ» продолжает публиковать хронологию последних 20 лет жизни города и региона, которые журналисты портала прошли вместе со своими читателями. Сегодня третья серия и период с 2016 по 2020 год (первая часть проекта – здесь, второй материал можно почитать тут).

Трехсотлетний юбилей Омска, первая женщина-мэр, отъезд «Авангарда» и строительство новой хоккейной арены, сразу два визита президента Путина, масштабный форум «Россия – Казахстан», коронавирус, самоизоляция и «дорога за миллиард». Эти и другие события пятилетки – в нашем эксклюзивном обзоре.

2016 год: 300-летие Омска, «недопарк» и дорожные страдания

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Главным событием года стало празднование 300-летия Омска. К юбилею очень долго готовились, к нему сложно и с большим трудом шли, и в итоге 6 августа, в День города, состоялось масштабное празднование. Юбилей запомнился надолго.

– Первые потоки людей были замечены в центре в десятом часу утра. На перекрытые улицы Ленина, Партизанскую и прилегающие к ним вышли семьи, пары, молодежь, – писали корреспонденты «Омск-информа» в своем праздничном репортаже. – Через час-полтора по этим улицам уже так свободно не погуляешь – такое ощущение, что сюда приехало пол-Омска. Порадовал омичей Любинский проспект, который строители привели в порядок буквально за ночь. Большое количество лавочек, которые появились здесь, позже помогли уставшим людям передохнуть.

Ближе к полудню омичи стали собираться возле часов, которые целый год отсчитывали время до 300-летия. Сразу после остановки часов на Соборной площади начался исторический пролог – масштабное действо, в котором были задействованы сотни человек. Сначала по площади на лошади проскакал царь Петр I, затем на ладье приплыл Иван Бухгольц – фактический основатель города, затем сотни артистов воспроизвели строительство Омской крепости.

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Их сменили гренадеры и уланы, которые отправились на Отечественную войну 1812 года. О создании кадетского корпуса напомнили вальсирующие с девушками в нарядных платьях кадеты. Почему-то перескочив Гражданскую войну, пролог продолжился воссозданием исторической картинки Великой Отечественной войны.

После этого были гуляния по всему центру Омска, концерты и масштабный фейерверк в финале праздника. Когда восторженные эмоции стихли, наступил период сдержанного анализа. Тут и журналистам, и многочисленным экспертам пришлось признать, что многие ожидания от юбилея не сбылись, что остался некий «эффект неисполнения» всего того, что от этой даты ожидалось.

При подготовке к празднику было урезано финансирование, и одни объекты просто выпали из программы, а другие не успели сдать в срок. Так и не дождались омичи обещанных метрополитена и нового аэропорта в Федоровке. Омский цирк после реконструкции ко Дню города был открыт частично, а потом его еще полгода доделывали. Похожая история произошла с Воскресенским военным собором: ко Дню города был готов только внешний фасад здания. Долгожданный парк 300-летия Омска хоть и был открыт в заявленные сроки – 16 июля 2016 года, но без обещанных аттракционов и зоопарка. Первые в парке так и не появились (к радости местных жителей и защитников деревьев), второй – открылся чуть позже и работает до сих пор.

Фото: Omskinform.ru

Тогдашнее руководство города, впрочем, имело другую точку зрения. Мэр Вячеслав Двораковский заявил, что юбилей позволил Омску привлечь более 15 млрд рублей бюджетных и внебюджетных инвестиций.

– Факты сделанного позволят говорить о стойком экономическом эффекте юбилея. Свыше 10 миллиардов рублей вложено в инфраструктуру города. Еще более 5 миллиардов рублей составила сумма внебюджетных социальных инициатив, – отмечал мэр. – В городе появились современные транспортные узлы, жилые микрорайоны, детские сады, школы, спортивные площадки, дворцы спорта и дворцы культуры, обновленные парки и скверы. Все эти объекты подтверждают, что произошел существенный сдвиг в решении жизненно важных для города-миллионника проблем.

12 канал

И нельзя сказать, что градоначальник лукавил. Например, весь юбилейный год Омск действительно существовал под флагом масштабного ремонта дорог. В кампанию по ремонту были вложены огромные средства и усилия. А началось все с необычной гражданской акции: одна из омичек, недовольная разбитыми городскими магистралями, начала самостоятельно латать ямы на дорогах. Горожане прозвали ее «дорожной феей».

dorogirussia.ru

– Омская «дорожная фея» Вероника Бобрусь, а также «убитые» городские дороги стали одной из главных тем в телепрограмме «Первая передача» на НТВ, которая вышла накануне. Авторы программы со специфическим юмором обыграли одну из главных омских проблем – плохие дороги, – освещал историю с «феей» «Омск-информ».

Общественный резонанс не утихал. В апреле во время традиционной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным главе государства был задан вопрос, который касался катастрофического состояния омских дорог. После этого омские чиновники пообещали приложить все усилия к тому, чтобы исправить эту ситуацию.

Фото: Сергей Сапоцкий

В конце мая стало известно, что Омская область получила максимальную сумму на ремонт дорог по программе «Платон» – 750 млн рублей. К юбилею города в областном центре привели в порядок 21 дорогу. Флагманским проектом «дорожного ренессанса» можно назвать реконструкцию проезжей части Любинского проспекта (улицы Ленина), первая очередь которой завершилась в сентябре 2016 года. Впрочем, производилась реконструкция на деньги «Газпрома», а это уже отдельная история.

2017 год: меркаптан, губернатор-варяг и первая женщина-мэр

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Политическая обстановка и экологическая ситуация в городе стали топовыми темами для всех омских СМИ, в том числе и для РИА «Омск-информ», в 2017 году. А начался год с события, никак с этими темами не связанного, но тем не менее знакового.

Вскоре после новогодних праздников в Омске закрылся клуб «Атлантида» – один из самых известных ночных клубов города, существовавший с 2000 года. Руководство холдинга, занимавшегося его развитием, тогда заявило, что формат «Атлантиды» «изжил себя». Как вскоре выяснялось, изжила себя и эпоха губернатора Виктора Назарова, который считался ставленником «Газпрома». С 2012 года он руководил Омской областью, а в октябре 2017 года неожиданно ушел в отставку. Новым врио губернатора указом президента РФ был назначен Александр Бурков. Этого выходца с Урала в Омске мало кто знал и еще меньше кто ждал.

– Назначение Александра Буркова губернатором Омской области стало большой неожиданностью для политологов, – писал осенью 2017 года «Омск-информ». – Его имя ранее не звучало в списках возможных претендентов на этот пост, хотя он находился в ротации и проходил соответствующую учебу. Бурков считается федеральным политиком, но он всю жизнь был связан с Уралом. Насколько получится у нового губернатора, сказать пока сложно. В Омске на должность главы региона ждали совсем других людей.

В качестве объяснения назначения Александра Буркова омским губернатором СМИ выдвигали версию о том, что одно время он рассматривался как кандидат в президенты России от партии «Справедливая Россия». Бурков якобы был приближенным лидера эсеров Сергея Миронова и вполне мог заменить его. Миронов якобы от греха подальше услал Буркова в Сибирь, воспользовавшись «губернаторской квотой» своей партии.

Фото: пресс-служба «Справедливой России»

Насколько эта версия достоверна, осталось неизвестным, зато известно, что вместе со справороссом Бурковым в Омск приехала целая когорта выходцев с Урала. Часть из них вскоре заняла ответственные посты в региональном правительстве и в руководстве государственных и муниципальных предприятий (например, в АО «Омскэлектро»). Различные кадровые перестановки станут постоянным фоном деятельности губернатора Буркова, но, справедливости ради, стоит сказать, что не все неожиданные назначения были связаны с уральцами.

Непростая история вышла с новым мэром Омска. После ухода с этого поста Вячеслава Двораковского очередного градоначальника должны были выбрать депутаты горсовета, но из-за отсутствия кандидатов первые выборы были признаны несостоявшимися. После их переноса на ноябрь в финал вышли Оксана Фадина и глава Калачинского района Фридрих Мецлер, и в итоге впервые в истории Омска мэром стала женщина.

– Депутаты единогласно поддержали кандидатуру министра экономики региона Оксану Фадину. За нее проголосовал 31 депутат: все, кто находился в зале. Напомним, что в голосовании не принимала участия фракция КПРФ. Ее депутаты не согласились на открытое голосование и покинули зал заседаний, – освещал это событие «Омск-информ».

минприроды Омской области

2017-й был объявлен Правительством РФ Годом экологии, и так случилось, что именно в этот год Омск прославился на всю страну экологическим скандалом. В марте город вдруг накрыла удушливая волна. На вопрос о том, чем пахнет в городе и насколько это опасно, контролирующие органы смогли ответить только через несколько дней. Как тогда пояснили в минприроды, в воздухе пахло этилмеркаптаном.

Основная область применения этилмеркаптана – одоризация газов. Дело в том, что чистый природный газ и сжиженные углеводородные газы собственного запаха не имеют, что делает утечку незаметной и крайне опасной. Одорант специально добавляют в газ, чтобы человек мог почувствовать утечку по запаху. В концентрациях, присутствующих в одорированном бытовом природном газе, этилмеркаптан безвреден, а вот в больших количествах может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации, поражать почки и печень.

Фото: Freepik

В каких концентрациях этилмеркаптан присутствовал в атмосфере Омска, осталось неизвестным, так как контролирующие органы не смогли установить виновника выбросов. Не назван он и спустя 9(!) лет после тех событий, а ночные (преимущественно) выбросы продолжаются в Омске до сих пор.

Но не только экологическим скандалом запомнился омичам 2017-й. В ноябре того года на площадях областного Экспоцентра открылся мультимедийный парк «Россия – моя история».

goru.travel.ru

– Школьники, студенты, семьи с детьми и пенсионеры с удовольствием посещают это новое для Омска место. Экскурсии идут одна за другой, – сообщал «Омск-информ». – Благодаря современному мультимедийному оборудованию история России предстает перед ними в современном, интерактивном виде. Молодежь впервые или заново открывает для себя страницы истории Отечества, узнает интересные факты. В перспективе в омском парке будут созданы исторические клубы и лектории, что сделает погружение в историю России еще более глубоким.

2018 год: приезд Путина, «Авангард» покидает Омск

Kultura55.ru

Для любого нестоличного города приезд первого лица государства – это историческое событие, которое привлекает внимание всей страны. В августе 2018 года внимание было привлечено к Омску, поскольку наш город в третий раз (впервые с 2003 года) посетил президент РФ Владимир Путин. Он провел в региональном правительстве совещание по социально-экономическим вопросам, а затем прогулялся по реконструированному Любинскому проспекту.

– Путин прибыл на Любинский проспект в начале второго. Выйдя из машины, он осмотрелся и возложил цветы к памятнику Михаилу Ульянову, который открыли в Омске несколько дней назад. После этого президент России сказал несколько слов журналистам федеральных СМИ.

Затем Владимир Путин в сопровождении полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, врио губернатора Омской области Александра Буркова и мэра Омска Оксаны Фадиной подошел к жителям города. В неформальном разговоре с омичами президент назвал Омск «одним из самых красивых городов Сибири». Эта цитата до сих пор используется, когда нужно выгодно подать город для статусных гостей или туристов. Раз самому Путину в Омске понравилось, то и...

В тот раз президент так и не увидел реконструкцию Юбилейного моста через реку Омь, между тем горожане следили за ходом работ на протяжении многих месяцев. Расположенный в историческом сердце Омска мост был закрыт для движения транспорта и пешеходов в октябре 2017 года. Обследования выявили тенденцию к разрушению и коррозии конструкций сооружения, построенного в 1967 году (к 50-летию советской власти).

Фото: пресс-служба администрации г. Омска

– Проект реконструкции признали уникальным для России: центральную часть моста разобрали, а для фиксации противоположных частей конструкции применили систему натяжения. После реконструкции, которая, кстати, проводилась впервые за полвека его существования, мост стал прочнее и легче. В пешеходных зонах железобетонные конструкции заменили на металлические, – сообщал «Омск-информ» подробности выполненных работ в момент торжественного открытия Юбилейного моста в октябре 2018 года.

И если Юбилейный мост, к радости горожан, открыли, то ледовую «Арену-Омск», наоборот, неожиданно закрыли. Многофункциональный спортивный комплекс был сдан в эксплуатацию в 2007 году и 11 лет был домашней ареной хоккейного клуба «Авангард» и его молодежки – «Омских Ястребов». В августе 2018 года «Авангард» проинформировал КХЛ о непригодности «Арены-Омск» для проведения матчей чемпионата КХЛ сезона-2018/2019 и вскоре переехал в подмосковную Балашиху. Там формально омские хоккеисты проводили свои матчи вплоть до осени 2022 года.

balashiha.ru

Срок вынужденного пребывания игроков «Авангарда» под чужой крышей оказался куда меньшим, чем пришлось гостить артистам театра «Галерка». Реконструкция здания театра в Октябрьском округе города длилась 13 лет, и все это время коллектив «Галерки» был вынужден играть на чужих подмостках. Планировалось, что новое здание будет построено и сдано к 300-летию Омска, но ждать пришлось еще более двух лет. Только в ноябре 2018 года артисты вернулись в свой дом, который изменился до неузнаваемости.

galerka-omsk.ru

– На открытие новой «Галерки» собрался весь омский бомонд во главе с губернатором Александром Бурковым. Глава региона уже второй раз за неделю приходит на статусные культурные мероприятия с супругой Татьяной. В среду они вместе побывали на открытии выставки в рамках Дней Эрмитажа в Омске. Это становится хорошей традицией – предыдущие руководители Омской области предпочитали «прятать» жен, – писал о новоселье «Галерки» «Омск-информ».

С Александром Бурковым связано и главное событие региональной политики. В сентябре 2018-го он избавился наконец от приставки «врио» и стал полноправным губернатором. Кампания запомнилась тем, что КПРФ впервые поддержала избрание губернатора, выдвинутого действующей властью и конкурирующими партиями.

2019 год: скандальные фасады, долгожданный форум и «безнал» в автобусах

kapremontomsk.ru

Самым значимым общественно-политическим событием 2019 года в Омске стал XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В его работе приняли участие президент России Владимир Путин и новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Два дня – 6 и 7 ноября – вобрали в себя очень насыщенную программу. Подготовка к форуму началась задолго до ноября. В ее рамках, в частности, планировалось отремонтировать фасады домов вдоль так называемого гостевого маршрута в центре города.

– В Омске начались работы по ремонту фасадов 169 домов. На эти цели из федерального бюджета уже выделено 1,1 млрд рублей. В мэрии подчеркнули, что фасады будут ремонтировать полностью, а не только те стены, которые выходят на улицы гостевого маршрута, – сообщал подробности «Омск-информ». – Ремонт всех фасадов должен завершиться к 1 октября – дольше нельзя, ведь уже в ноябре в Омск приедет президент Владимир Путин, и город должен встретить его чистым и ухоженным, с обновленными фасадами. Гарантийный срок на работы составляет 5 лет.

Амбициозная для Омска задача так и не была выполнена. Точнее, была выполнена не до конца. Президенты давно покинули Омск, а фасады все продолжали ремонтировать. К 1 ноября было полностью готово только 30 домов. Вот что вынужден был констатировать «Омск-информ»:

– Отчитываясь в Законодательном собрании, министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Вадим Марыгин посетовал, что не все подрядчики оказались добросовестными. Также он заметил, что сроки были сжатыми, а в Омске было недостаточное количество подрядных организаций, которые готовы были выполнить работы. По словам министра, весь запланированный объем работ должен быть завершен полностью к 6 декабря. Депутаты выразили опасения, что будут ремонтировать фасады при минусовых температурах, но, по словам главы профильного министерства, работы могут проводиться до –25 градусов, правда, с использованием других материалов. Это приведет к удорожанию ремонта на 10–12 %.

Фото: kremlin.ru

К счастью, срыв сроков и объемов ремонта фасадов не отразился на работе российско-казахстанского форума.

– Если говорить о «внешней» подготовке города к приезду высоких гостей, то провал с ремонтом фасадов лидеры государств не увидели, поскольку прибыли в Омск ближе к вечеру, а вскоре уже и стемнело. Но Владимиру Путину наверняка доложили о том, как город осваивал миллиард, выделенный на эти цели, и услышанное его вряд ли порадовало. В отличие от дорог, которые в Омске, благодаря форуму, действительно стали лучше. То же самое касается и освещения по гостевому маршруту, – отмечал «Омск-информ». – Высокий уровень подготовки мероприятия отметили оба президента, а казахстанский лидер несколько раз похвалил Омск, заявив о положительном впечатлении от города. Путин в оценках был более сдержан, но провел в городе около семи часов, а напоследок даже заехал в открывшийся накануне центр «Эрмитаж-Сибирь». Который, в общем-то, и сдали к началу ноября для того, чтобы презентовать российскому президенту.

Выставкой оружия президент, похоже, остался доволен, как и картинами омских художников, а вот хоккейную академию «Авангард» глава государства, несмотря на его любовь к этому виду спорта, посещать не стал. Между тем сдача академии в эксплуатацию стала крупным событием в спортивной жизни не только Омска, но и страны.

omskinform.ru

В состав спорткомплекса вошли: две ледовые арены; восемь спортивных залов; зал индивидуальной подготовки с конькобежным тренажером и зона с синтетическим льдом для отработки техники катания; реабилитационный центр с бассейном; медицинский блок и диагностический центр; гостиница на 160 мест для иногородних воспитанников; пресс-центр для проведения мероприятий международного уровня.

Построенная на средства «Газпрома» академия задумывалась как основа масштабной системы подготовки молодых хоккеистов, которая должна была стать первой ступенью в цепочке «Академия – МХЛ – КХЛ – национальная сборная». Для омских любителей хоккея академия «Авангард» стала отдушиной, которая позволяла пережить вынужденное отсутствие в городе любимой команды. Кстати, бывшая домашняя арена клуба «Авангард» – «Арена-Омск» в сентябре 2019 года была окончательно разрушена.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Запомнился омичам год и транспортной реформой. С января в Омске начала работать крупнейшая после Москвы и Санкт-Петербурга автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте. Пассажиры получили возможность платить за проезд не только наличными, но и транспортной и банковской картами, а также при помощи смартфона. Система охватила муниципальный и часть коммерческого транспорта. В результате доля безналичных платежей заметно выросла.

– В Омске с каждым днем все больше маршрутов подключаются к безналичной системе оплаты проезда. Помимо муниципального транспорта, в Омске электронные транспортные карты принимают уже порядка 75 % частных перевозчиков. Немаловажно, что при оплате проезда картой «Омка» также есть возможность пересесть в другой автобус за 45 минут и вторую поездку в течение этого времени совершить всего за 0 рублей. Водители маршруток, кажется, поняли, что игнорировать «безнал» не получится, и уже не прячут терминалы от пассажиров, – писал о транспортной реформе «Омск-информ».

В 2019 году Омск занял третье место среди российских городов по объему оплаты в транспорте с помощью банковских карт. Параллельно в городе обновлялся автопарк общественного транспорта. В январе на маршруты впервые вышли 20 новых автобусов «НефАЗ 5299-30-56», работающих на компримированном природном газе (метане).

2020 год: уроки пандемии, «дорога за миллиард» и новый капитан «Омск-информа»

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Не будет преувеличением сказать, что 2020 год год прошел под знаком COVID-19. Уже в январе омичи начали обсуждать неведомый китайский вирус и стали с опаской покупать не только продукты, но и смартфоны из Китая – вдруг с ними приехала зараза. В это же время началась суматоха в магазинах. Особенно покупатели охотились за гречкой и туалетной бумагой, которые быстро были раскуплены и стали дефицитом. Впрочем, продуктовый ажиотаж в Омске продлился недолго.

– Сейчас дефицитными товарами являются медицинские маски и антисептики. Цены на ряд продуктов питания и непродовольственных товаров в Омске выросли, спрос продолжает расти, но дефицита нет. На полках магазинов полно гречневой крупы, однако еще недавно буквально сметали, – описывал мартовскую ситуацию «Омск-информ».

В том же месяце Всемирная организация здравоохранения объявила распространение новой коронавирусной инфекции пандемией, страны начали закрывать границы, омские власти заговорили о возможности введения режима самоизоляции. В марте же в Омске были выявлены первые заболевшие коронавирусом – семья, прилетевшая из ОАЭ. С 1 апреля в нашем регионе был объявлен режим самоизоляции. Выходить из дома людям можно было только для того, чтобы дойти до ближайшего магазина или поликлиники, вынести мусор или выгулять собаку. Закрылись спортзалы, кинотеатры, крупные торговые центры. Работать продолжили только те организации, чью деятельность нельзя было прерывать.

Фото: правительство Омской области

– Оперативный штаб только что решил продлить особый режим самоизоляции в Омской области до 24 мая. При этом, как ожидалось, сделан ряд послаблений. Так, с 12 мая открываются магазины одежды и обуви, если они расположены в отдельно стоящих зданиях либо в зданиях с отдельным входом площадью не более 400 кв. метров. Кроме того, возобновляют работу автосалоны. Омичи смогут лично выбрать и купить автомобиль. При этом в учреждениях торговли с 12 мая будут усилены проверки соблюдения «масочного» режима. Дачникам с 12 мая будет проще добраться до своих участков: омичам возвращают «дачные» остановки электричек. А вот «дачные» автобусы, судя по всему, пока запускать не будут, – описывал обстановку «Омск-информ».

В сложный период пандемии российские СМИ, в том числе РИА «Омск-информ», включились в кампанию по популяризации вакцинации от инфекции. На портале размещались материалы, аккумулирующие информацию о вакцине «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), ее составе, механизме действия, а также о том, как организована запись и где можно привиться в Омской области.

12 канал

И конечно, «Омск-информ» рассказывал о работе врачей, которые, безусловно, были настоящими героями того времени. Особенно те, что трудились на передовой – в «красной зоне». Чтобы поддержать их, бизнесмены и простые омичи передавали в больницы подарки, в которых были как продуктовые наборы, так и дефицитные на тот момент средства индивидуальной защиты. В июне в честь Дня медицинского работника в «Омской крепости» состоялось торжественное награждение медиков.

– Глава региона вручил врачам почетные грамоты Минздрава РФ, благодарственные письма губернатора, нагрудные знаки «Отличник здравоохранения»… От имени всех омичей губернатор сказал спасибо врачам за работу и за подвиг, – писал о церемонии награждения «Омск-информ». – Всего сегодня были награждены более семидесяти омских медиков. Солисты Омской филармонии, актеры омских театров подготовили концерт для медработников. В «Омской крепости» состоялась и премьера новой песни, которую назвали «Ангелы-хранители здоровья».

Отметим, что, несмотря на ограничения, в 2020 году в Омске удалось провести множество патриотических акций («Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и другие), а также создать стелу с перечнем воинских формирований в парке имени 30-летия Победы. Традиционный парад в честь Дня Победы также состоялся на Соборной площади Омска, правда, не 9 мая, а 24 июня.

Фото: t.me/HocenkoVP

Режим самоизоляции продлился в Омске 77 дней и был отменен 12 июня. Жизнь возвращалась в привычное русло, и «Омск-информ» продолжил освещать значимые события в городе и в регионе. Одним из них стало масштабное обновление общественного транспорта. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» город получил 33 современных троллейбуса «Адмирал» и 24 трамвая «Спектр», а автобусный маршрут № 22 был укомплектован 20 новыми автобусами «VOLGABUS Ситиритм».

omskinform.ru

– В новых троллейбусах «Адмирал» проехал весь Омск. С осени 33 новых троллейбуса перевезли 1,2 млн пассажиров. Две трети пассажиров «Адмиралы» перевезли на магистральном маршруте № 4, – сообщал в конце года «Омск-информ».

Не забывали журналисты редакции и о том, что работа общественного транспорта зависит не только от подвижного состава, но и от состояния дорожной сети. В конце 2020 года внимание омичей было приковано к новой дороге на Левобережье, которую называли крупнейшим дорожным проектом в городе за последние 30 лет.

Фото: правительство Омской области

– Сегодня, 30 декабря, в Омске наконец-то открыли новую дорогу-дублер на Левобережье, которая соединяет метромост с улицами Крупской и Перелета. Строить новый объект длиной 4,3 километра и стоимостью более миллиарда рублей начали осенью 2019 года. Подрядчиком выступила омская компания «Стройтраст». Не без трудностей и сдвигов сроков дорога все же была достроена. Реализация проекта стала возможной благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Деньги были выделены из федерального и областного бюджетов. На открытие дороги приехали губернатор Александр Бурков и мэр Оксана Фадина. Первые лица отметили важность новой магистрали, благодаря которой жители Прибрежного и Кузьминок будут за считаные минуты попадать на метромост, – сообщал «Омск-информ» о радостном для горожан событии.

фото Трамплин

2020 год стал поворотным и для нашего сайта. Весной 75 % долей в ООО «Омские СМИ» приобрел предприниматель и меценат Святослав Капустин. Благодаря инвестору была проведена масштабная модернизация ресурса, ставшего эталонным для омского медиарынка. Сегодня более 80 % читателей открывают «Омск-информ» со смартфонов; мобильная версия сайта, пожалуй, самая быстрая и удобная из представленных. А скоро мы представим еще один уникальный технологический продукт!

Святослав Капустин поддерживает множество проектов за пределами родной для него IT-сферы, издает книги, а открытая им частная школа «Юнита» не знает отбоя от учеников. Буквально за пятилетку с небольшим Святослав Капустин вошел в число крупнейших и уважаемых предпринимателей Омска, имя которого знают по всей стране. У нашего «Летучего корабля» опытный и надежный капитан, с которым не страшны ни информационные бури, ни штиль!

Завтра, 22 октября, читайте заключительную часть летописи «Омск-информа». Мы представим авторский взгляд на события с 2021 года по наши дни. Будет много неожиданного и яркого – обещаем!