«Омск-информу» – 20 лет: как сайт «без спонсора» стал «Летучим кораблем»

Этой осенью свой 20-летний юбилей отмечает РИА «Омск-информ» – первое онлайн-издание в регионе. Сохраненный архив публикаций агентства за два десятилетия – бесценная летопись Омска и Омской области, в которой нашли отражение не только местные новости, но и ключевые события федерального и мирового масштаба. На этой виртуальной машине времени можно за считаные секунды перенестись на год, пять, десять лет назад, погрузиться в ту атмосферу и с точностью до часа вспомнить, что происходило с городом, регионом, страной и миром.

По случаю юбилея издания мы решили вспомнить ключевые события и рассказать о них современному читателю. Сегодня – первая часть: 2006–2010 годы.

2006 год: первые онлайн-новости и хлеб за 10 рублей

2006 год стал переломным для медиапространства Омска. На заре интернет-эры, когда еще доминировали печатные издания, телевидение и радио, РИА «Омск-информ» заявило о себе как первое полноценное онлайн-СМИ региона. По сути, была заложена основа для развития цифровых медиа в Омской области, и именно «Омск-информ» стал «законодателем мод» для всех, кто пришел позднее.

Цветочки и никакой политики

Cultura55.ru

Первая публикация РИА «Омск-информ», вышедшая 12 июля 2006 года, была посвящена благоустройству в саду Комиссарова. А уже 14 июля новостная лента пестрела десятками материалов, отражая динамику дня.

В первые месяцы работы политика не была в центре внимания издания: основная ставка делалась на эксклюзивность и оперативность. Журналистской команде первопроходцев, в основном выходцам из прессы и ТВ, предстояло осваивать совершенно новые форматы работы.

На первых порах издание выглядело аполитичным. Новости – в основном культурной и социальной проблематики. Много внимания уделялось играм КВН, спортивным клубам, в том числе ХК «Авангард».

Праймовый Шрейдер и молодой Бесштанько

omskgazzeta.ru

В июле тогдашний мэр Омска Виктор Шрейдер, проработавший первый год на своем посту, впервые отчитался перед жителями. Он подчеркнул успехи в снижении муниципального долга, увеличении зарплат бюджетников и лидерстве Омска по строительству жилья в Сибирском федеральном округе. Тогда Шрейдер, как принято говорить сегодня, «был членом команды губернатора». До эпичной войны с Леонидом Полежаевым было далеко-далеко.

Сам Полежаев в ту пору обновлял команду и в августе назначил министром труда и социального развития региона 29-летнего юриста Андрея Бесштанько. Через три года тот стал первым заместителем губернатора и некоторое время даже считался кандидатом в преемники Полежаева. Но жизнь распорядилась по-другому.

Бюджет, зарплаты, «социалка»

omskinform.ru

Осенью формировались городской и областной бюджеты на 2007 год. Казна Омска и тогда была скромной: доходы составляли чуть более 8 млрд рублей. Параметры регионального бюджета: доходы – 40 млрд, расходы – 43,4 млрд рублей при постоянно растущем долге.

Средняя заработная плата по Омской области в следующем году должна была вырасти до 14 тысяч рублей, увеличившись на 17,5 % по сравнению с 2006 годом. Прожиточный минимум осенью 2006 года вырос до 3368 рублей, среднедушевой доход омичей составлял 9391 рубль. При этом булка «Урожайного» хлеба стоила 9,5 рубля.

Цены на хлеб и другие основные продукты питания в Омской области были стабильно ниже, чем в соседних сибирских регионах. Этим особенно гордились в правительстве.

На конец 2006 года в Омской области насчитывалось три рублевых миллиардера и 1045 миллионеров, 95 % из которых – предприниматели.

Легендарные «Дачники» и президент Чехии

Фото: omskdrama.ru

2006 год был богат на культурные и международные события. К 70-летию Омского театра куклы, актера, маски «Арлекин» прошел масштабный фестиваль кукольных театров Сибири с участием зарубежных гостей.

На День города в Омске выступила Надежда Кадышева, в те годы гораздо менее популярная, чем 20 лет спустя. Правда, мероприятие не обошлось без скандала: бесплатные билеты, по информации «Омск-информа», распределялись непрозрачно.

Омская драма успешно представила свой легендарный спектакль «Дачники» на Международном театральном фестивале в столице Ирландии Дублине, а сам Омск принимал международный фестиваль «Молодые театры России».

Международные контакты в тот период активно развивались, в Омск приезжали послы различных стран, проводились международные форумы. Важным событием стал бизнес-форум с участием президента Чехии Вацлава Клауса, по итогам которого были подписаны контракты на сумму более 200 млн евро. А в ноябре Омск посетил президент Словацкой Республики Иван Гашпарович с делегацией предпринимателей.

Амур-2 и возрождение Успенского

Фото: Владимир Кудринский

В 2006 году было принято решение о застройке нового жилого района Амурский. На пустыре, вблизи Центральной свалки, за двадцать лет вырос целый город, и застройка этой территории на окраине Омска продолжается до сих пор.

А в центре города полным ходом шло возрождение Успенского собора. Его открыли в следующем году.

Трагедия

Из личного архива семьи Петровых

Конец лета 2006 года омрачила трагическая гибель семьи известного омского журналиста Александра Петрова, его супруги и двоих сыновей в Республике Алтай. Это событие потрясло город. В память о семье Петровых в Омске ежегодно проводится турнир по самбо – этим видом спорта занимались сам журналист и его сын Никита.

2007 год: Омск на перепутье

2007 год ознаменовался для Омской области насыщенным политическим календарем. В феврале город посетил вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский, обсудивший с губернатором Леонидом Полежаевым предстоящие выборы в региональное Заксобрание. Спустя неделю в Омске побывала олимпийская чемпионка Ирина Роднина, хотя ее визит, формально посвященный развитию спорта, имел явный политический подтекст. В декабре она стала депутатом Госдумы от Омской области.

Год большого выбора

Фото: избирательная комиссия Омской области

Выборы в Законодательное собрание состоялись 11 марта, прошли при относительно низкой явке (около 50 %) и принесли убедительную победу «Единой России», второе место заняла КПРФ. Этот результат примечателен тем, что впервые в новейшей истории региона парламент стал двухпартийным. Причем Омская область оказалась единственной в стране с такой конфигурацией. Также впервые на выборах отсутствовала графа «против всех».

Такая же картина сложилась и по итогам выборов в Омский горсовет: «ЕР», коммунисты и один беспартийный. Владимир Варнавский во второй раз стал спикером Заксобрания, а бывший коммунист Сергей Алексеев возглавил городской совет.

В конце мая президент РФ Владимир Путин фактически продлил полномочия Леонида Полежаева, работавшего губернатором уже 16 лет. Это был последний срок «папы» – так главу Омской области называли в политических кругах. Уважительное «прозвище» скандировали даже на матчах «Авангарда».

kremlin.ru

В октябре Полежаев выдвинулся в кандидаты в депутаты Госдумы, возглавив список «Единой России». От Омской области в федеральный парламент тогда прошли восемь депутатов: по трое от «Единой России» и КПРФ, а также по одному от «Справедливой России» и ЛДПР.

ЕГЭ на пороге

Важнейшим событием в сфере образования стало подписание Владимиром Путиным закона о введении единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве обязательного по всей России с 2009 года.

Прощание с Ульяновым, «Золотая маска» и омичка на «Евровидении»

vk.ru

В марте страна простилась с народным артистом СССР Михаилом Ульяновым, чьим именем уже в мае был назван Северный драматический театр в Таре на севере Омской области. Свою профессиональную карьеру он начинал в Омской драме.

В Омске прошел фестиваль «Золотая маска» с участием Олега Табакова, а поп-группа «Серебро», в составе которой пела омичка Елена Темникова, заняла третье место на конкурсе «Евровидение-2007».

Театральный сезон в «Пятом театре» открылся спектаклем «От красной крысы до зеленой звезды» в постановке Сергея Пускепалиса. Этот необычный для драматического театра спектакль шел с аншлагами в течение последующего десятилетия.

Автобус за 9 рублей

Трудовая пенсия по старости впервые превысила 3000 рублей, составив в среднем 3242 рубля. Среднедушевые доходы омичей выросли до 9740 рублей. Проезд в общественном транспорте Омска в 2007 году стоил 9 рублей.

Объем вкладов населения в банках составил 36,4 млрд рублей. Прогнозировалось, что средняя заработная плата к концу года достигнет 15,5–16 тысяч рублей.

«Арена-Омск» и новые торговые центры

Фото: Владимир Кудринский

В начале года начал работу ТК «Флагман». Шведская компания IKEA заложила первый камень в строительство фирменного магазина и ТЦ «Мега».

16 июля на окраине города открылся гипермаркет «Бауцентр», а в сентябре в Омск пришла федеральная сеть гипермаркетов «Лента».

Одним из знаковых событий года, безусловно, стало возрождение Успенского кафедрального собора. Его открытие 15 июля собрало десятки тысяч омичей и гостей города, а церемония запомнилась участием звезд российской эстрады и кино, а также грандиозным фейерверком. Вскоре после этого за Соборной площадью это название закрепилось официально.

Фото: Владимир Кудринский

Главным событием для любителей спорта явилось открытие многофункционального СК «Арена-Омск» в последний день лета. Спорткомплекс на Левобережье на долгие годы стал домашней ареной для хоккейного клуба «Авангард». Построенный фактически на пустыре, он дал жизнь не только спорту, но и новым микрорайонам по соседству. Арену снесли в 2018 году, а Прибрежный, Кузьминки, ЖК «Гармония жизни» и «Кварталы Драверта» продолжают расширяться.

Грандиозные планы на 300-летие

kremlin.ru

В начале года президент Путин подписал указ о праздновании 300-летия Омска в 2016 году. Подготовкой занялся министр экономического развития РФ, выпускник Омского госуниверситета Герман Греф.

Планировалось построить новые музеи, установить памятники, отреставрировать исторические здания и многое другое. Особое внимание уделялось стройкам, которые могли бы стать частью тысячелетнего подарка городу: гидроузлу на Иртыше и аэропорту Омск-Федоровка.

В мае были определены четыре будущие станции Омского метрополитена. Герман Греф лично выразил готовность содействовать строительству нового аэропорта и ускорить решение по гидроузлу.

2008 год: вопреки большому кризису

2008-й стал для Омска годом значительных перемен, ознаменованных как крупными промышленными проектами, так и серьезными политическими событиями. Фоном для них стал глобальный экономический кризис, пришедший из США.

«Полет» ушел к москвичам

Roskosmos.ru

Одно из ключевых предприятий города – ПО «Полет» вошло в структуру московского ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», получив заказ на изготовление комплектующих для ракет-носителей «Протон-М» и «Рокот», а также для новой ракеты-носителя «Ангара». Параллельно велась разработка малых космических аппаратов на базе платформы «Яхта» и самолетов малой авиации «Аист Т-411».

На федеральном уровне обсуждалось включение омских предприятий ФГУП «КБТМ» и ГУП «Омсктрансмаш» в состав ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» с перспективой производства железнодорожных вагонов. Так в итоге и произошло.

Фото: vesti-omsk.ru

Важным событием стало признание необходимости строительства гидроузла на Иртыше как перспективного направления развития инфраструктуры. Плотину строят до сих пор, и все эти годы она вызывает споры в экспертной среде.

Медведев и 5-дневная война

kremlin.ru

Выборы президента России 2 марта 2008 года, где явка в Омской области превысила 60 %, завершились уверенной победой Дмитрия Медведева. Инаугурация нового главы государства состоялась 7 мая.

Губернатор Леонид Полежаев, подводя итоги первого полугодия, отметил стабильный рост промышленного производства и повышение средней заработной платы, которая в июне достигла 14 000 рублей.

Отмечалось улучшение демографической ситуации в регионе: естественная убыль населения сократилась на 20 %, а коэффициент рождаемости увеличился на 11 %.

Пятидневная война в Грузии в августе, вызвавшая возмущение омичей, вылилась в антигрузинский митинг, а затем в регионе собрали более 5 млн рублей на помощь пострадавшим в Южной Осетии.

Федоровку – строить

Организационные вопросы подготовки к 300-летию Омска, обсуждавшиеся на заседании в Москве под председательством министра экономики РФ Эльвиры Набиуллиной, включали судьбу аэропорта, строительство гидроузла и метрополитена. Заместитель главы Росавиации Юрий Андрианов подтвердил, что достройка аэропорта Омск-Федоровка остается необходимой задачей.

В ноябре была одобрена концепция издания «Энциклопедия Омска», которая должна была выйти в двух томах: «Лица Омска» и «Образ Омска в прошлом и настоящем».

Летов умер, Марчелли уехал

Фото из семейного архива

2008 год омрачился уходом из жизни легендарного рок-музыканта Егора Летова, основателя и бессменного лидера группы «Гражданская оборона». Музыкант скончался 19 февраля 2008 года в возрасте 43 лет.

Главный режиссер Омской драмы Евгений Марчелли, поставивший шесть спектаклей, покинул город, оставив после себя постановки, запомнившиеся публике своей необычной, эротичной подоплекой. В июне труппа театра представляла спектакль «На Невском проспекте» на европейском фестивале PREMIERES в Страсбурге, получив положительные отзывы.

Также в Омске с успехом прошло единственное представление рок-оперы на стихи Евгения Евтушенко «Идут белые снеги…» с участием Дмитрия Харатьяна, Павла Смеяна, Анатолия Алешина и группы Steel City Band. Визит в Омск легендарного поэта запомнился многочисленными встречами с омичами. Евтушенко не отказывал никому в автографах.

«Ястреб» навеки

Фото: hawk.ru

Трагическим событием года для спортивной общественности стала внезапная кончина 19-летнего хоккеиста Алексея Черепанова, нападающего омского «Авангарда», во время матча КХЛ в подмосковном Чехове. Это произошло 13 октября. После смерти молодого игрока стало известно о наличии у него сердечного заболевания. Впрочем, вокруг этой темы было много слухов, домыслов, версий и судебных разбирательств.

Для болельщиков омской команды Черепанов стал «ястребом» навеки. Стяг с его фамилией висит под сводами домашней «G-Drive Арены» среди других легенд «Авангарда».

Поляна разочарования

Фото: yandex.ru/maps

1 августа в микрорайоне Ясная Поляна был сдан первый жилой дом на 90 квартир. Проект ЖК в ближайшем пригороде Омска предусматривал строительство 14 жилых домов общей площадью более 90 тысяч квадратных метров в 2008 году. К концу 2010 года здесь должны были сдать 47 пятиэтажных домов, а также выстроить развитую социальную инфраструктуру. Однако эти амбициозные планы не были реализованы, а сама Ясная Поляна на долгие годы стала символом обмана дольщиков.

2009 год: новый «Омск-информ» и все-все-все

2009-й был сложным для Омской области, как и для всей страны. В регионе обострилась политическая борьба. В «Омск-информ» пришла новая команда, была скорректирована концепция издания, и произошли изменения в подаче материалов.

«Зорро» «проветривает» город

Фото: ideputat.er.ru

На фоне приближающихся выборов мэра Омска обострилась политическая борьба. Ключевым оппонентом действующего градоначальника Виктора Шрейдера стал директор «Омскнефтехимпроекта» Игорь Зуга. Его яркая кампания велась под слоганом «Проветрим родной город – весной поменяем мэра!», а сам кандидат активно использовал знак «Z», из-за чего в народе его прозвали «Зорро».

Кампания была настолько технологичной и нестандартной для своего времени, что на ее примере в российских вузах впоследствии разбирали кейсы по политтехнологиям.

«Мега» к нам приходит

mega.ru

14 июля в Омске открылся первый якорный арендатор нового торгового комплекса «Мега» – гипермаркет «Икеа». Этот знаковый для города, двенадцатый в России и второй в Сибири магазин шведской компании стал открытием юбилейного, 300-го магазина сети. Вслед за ним 4 ноября распахнул свои двери гипермаркет «Ашан», предложив омским покупателям широкий ассортимент товаров.

Официальное открытие всего торгово-развлекательного центра «Мега-Омск» 13 ноября привлекло множество российских и мировых брендов, ранее не представленных на омском рынке, а фудкорт порадовал разнообразием кулинарных предложений. Запуск «Меги» в значительной мере повлиял на сферу торговли в целом. Трафик покупателей переместился в сторону Левобережья.

Новый главный в Драме

Фото: PR-служба Омской драмы

Омская драма завершила 134-й театральный сезон с выдающимися финансовыми показателями, заняв третье место по посещаемости в России – 95 %. Театр осуществил успешные гастроли в Санкт-Петербурге и Хорватии. 3 марта новым главным режиссером театра стал Георгий Цхвирава, отмеченный многочисленными наградами. Он работает в этом качестве до сих пор.

Блэр собственной персоной

independen.co

2009 год был отмечен активным международным диалогом. Омск посетили чрезвычайный и полномочный посол Мексики в РФ Альфредо Перес Браво, а также посол Люксембурга Гастон Стронк.

Международная выставка «ВТТВ-Омск-2009» собрала более 170 российских и зарубежных предприятий, а также около 100 иностранных специалистов из 30 государств.

Особое значение имели выступления на Международном деловом форуме молодых предпринимателей: 64-й госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила о пересмотре внешнеполитических амбиций США, а экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр поделился личными воспоминаниями. Приезд этих одиозных фигур в Омск стал настоящей сенсацией с одной стороны и поводом для ироничного освещения их визита – с другой.

«Омскшина» и первая трехдневка

kvnews.ru

В начале марта ОАО «Омскшина», столкнувшись с сокращением объемов производства, перешло на трехдневную рабочую неделю. Власти оперативно разработали меры поддержки, включая организацию консультационного пункта центра занятости и информационного центра с банком вакансий. Проводились ярмарки вакансий. Уже 1 июня предприятие вернулось к полноценному рабочему графику.

Свиной грипп и хрен

В ноябре в Омске на фоне усиливающейся эпидемии свиного гриппа возник острый дефицит вакцины. В связи с этим директор горздрава Сергей Добрых предложил омичам укреплять иммунитет народными средствами, такими как мед, малина и хрен.

Дело Черепанова

Комиссия КХЛ пришла к выводу, что причиной смерти хоккеиста Алексея Черепанова в октябре 2008 года стала болезнь сердца – хронический миокардит, а не допинг. Позже Следственное управление СК при прокуратуре РФ признало смерть несчастным случаем, хотя и это решение было отменено для возобновления расследования.

Юбилейный марафон

omsu.ru

После реконструкции стоимостью более 30 млн рублей открылся СК «Сибирский нефтяник» с обновленным легкоатлетическим полем. Состоялся юбилейный XX Сибирский международный марафон, собравший около 10 тысяч бегунов из 14 стран мира.

Новая информ-команда

Летом 2009 года в «Омск-информ» пришла новая команда управленцев и журналистов. Директором агентства стала Марина Вздорнова, на пост главного редактора была назначена Инна Сальникова, собравшая команду из молодых и дерзких журналистов нового поколения. Была скорректирована концепция издания, произошли изменения в подаче материалов, а экономическая модель «Омск-информа» стала эталонной для СМИ региона на годы вперед.

2010 год: скандал на скандале

2010-й стал для Омска годом насыщенных политических событий, отмеченных серией громких скандалов. Начавшаяся война губернатора Полежаева со вновь избранным мэром Шрейдером стала концом большой политической карьеры для обоих.

Как «хоронили» Полежаева

omskinform.ru

В пятницу, 13 августа 2010 года, город охватили слухи о кончине главы региона Леонида Полежаева. Массированная информационная атака включала сообщения о смерти или госпитализации губернатора, которые распространялись через интернет-СМИ и, возможно, представителями КТОСов и служб охраны правопорядка.

Окончательное опровержение ложной информации появилось лишь спустя три дня на официальном правительственном портале «Омская губерния» и в других авторитетных источниках, где сообщалось, что губернатор жив и принял участие в ряде важных совещаний.

Позже сам Леонид Полежаев заявил, что слухи о его смерти распространяли чиновники мэрии. Официальные запросы были отправлены в региональные управления ФСБ, УВД и прокуратуру относительно участия городских чиновников в распространении этой информации.

В конце года стало известно, что расследование уголовного дела по факту распространения слухов о смерти губернатора Омской области Леонида Полежаева продлено до конца января 2011 года. В рамках следствия, которое велось по статье «Клевета», было опрошено более 500 человек, включая главных редакторов информационных агентств, активно тиражировавших ложную информацию.

Камерцель – на выход

kvnews.ru

На фоне скандала, связанного со слухами о смерти Полежаева, случилась громкая кадровая перестановка. Начальник УВД по Омской области Виктор Камерцель ушел в отставку по указу президента Дмитрия Медведева.

В одном из интервью Полежаев обвинил Камерцеля в том, что тот де-факто управлял городом, в то время как мэр Шрейдер занимал этот пост лишь де-юре. Обстановку в городе Полежаев охарактеризовал как «беспредел, воровство и кумовство».

Интрига, кто заменит Камерцеля, держалась долго и разрешилась только в ноябре – в качестве нового начальника УВД по Омской области утвердили Юрия Томчака.

Охота на «стаю» Шрейдера

Фото: пресс-служба Единой России

Ближе к зиме рост недовольства политикой городских властей привел к акциям протеста. Омичи требовали отставки мэра Виктора Шрейдера, собирая подписи и организуя пикеты под лозунгом «Меняем мэра на сити-менеджера». С критикой мэра выступили представители спортивной общественности, обвиняя его в развале спорта, а также омские бизнесмены, обеспокоенные негативными тенденциями в отношении малого бизнеса.

В начале декабря был показан трехсерийный фильм «Стая», посвященный команде Шрейдера, которую автор, известный московский журналист Андрей Караулов, открыто сравнил с волчьей стаей. Сам градоначальник внешне сохранял спокойствие, но уже явно понимал, к чему все идет.

Гамбург и «случай» на охоте

Фото создано при помощи ИИ

Один из самых резонансных скандалов года разразился вокруг заместителя мэра Юрия Гамбурга. Во время охоты в Крутинском районе произошел конфликт между двумя группами охотников, переросший в перестрелку. Пострадал омский бизнесмен Валерий Некрасов. По одной из версий, в него стреляли из автомобиля, в котором мог находиться вице-мэр. Было возбуждено уголовное дело.

Лидеры Forbes

На фоне политических потрясений омская экономика демонстрировала позитивные тенденции. Омск улучшил свои позиции в рейтинге Forbes, поднявшись с 21-го на 6-е место среди лучших городов для бизнеса. Основу промышленного производства составила нефтехимия, на работе которой кризис 2008–2009 годов не сказался.

Открылся новый стекольный завод, ставший результатом совместного проекта банка «Авангард» и ассоциации «Русьстекло». Глава «Роснанотеха» Анатолий Чубайс, посетивший Омск, проявил особый интерес к разработке омского ОАО «Омский НИИД» – резине со свойствами металла, не имеющей аналогов в мире.

Мечты о Федоровке

omskinform.ru

Продолжилась подготовка к 300-летию Омска. Именно в те годы закладывались амбициозные инфраструктурные проекты, призванные модернизировать транспортную систему и повысить качество жизни горожан.

В их числе – Западный обход, почти 18-километровая дорога, призванная соединить федеральные трассы Челябинск – Омск – Новосибирск и Тюмень – Омск. Западный обход должен был разгрузить городские магистрали от транзитного транспорта и обеспечить прямое сообщение между промышленными центрами Урала и Западной Сибири.

Озвучивались планы на активное строительство международного аэропорта Омск-Федоровка, которое должно было начаться в 2011 году и завершиться вводом в эксплуатацию в 2014-м. Аэропорт не построен до сих пор.

При этом город получил 8,3 млрд рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Эти средства были направлены в том числе на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети, модернизацию жилья, создание новых спортивных сооружений, реставрацию объектов культурного наследия. А также на метрополитен и гидроузел на Иртыше.

Значительные средства вложены в инженерную и социальную инфраструктуру, включая строительство Омского областного перинатального центра, здания театра кукол «Арлекин», Исторического архива Омской области, подстанции «Весенняя», реконструкцию Иртышской набережной.

Медведев поставил свечку

kremlin.ru

12 февраля 2010 года в Омске с краткосрочным, длившимся всего несколько часов визитом побывал президент России Дмитрий Медведев. Он посетил нефтезавод, Успенский собор, провел совещание по развитию энергетики.

Ход подготовки к юбилею и реализация инфраструктурных проектов также неоднократно привлекали внимание федеральных властей. Директор департамента Минэкономразвития РФ Андрей Соколов в марте оценил темпы строительства объектов, возводимых с федеральным участием. А в сентябре министр экономического развития Эльвира Набиуллина посетила строящийся Омский метрополитен, главный корпус ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и Центр подготовки олимпийского резерва, высоко оценив потенциал города.

Торговля – двигатель экономики

Торговый сектор Омска демонстрировал устойчивый рост. 15 января в городе открылся гипермаркет «Леруа Мерлен», увеличив общее число торговых организаций до 15 тысяч, четверть из которых – малые предприятия. Также в регион пришли такие международные гиганты, как METRO и OBI, было введено в эксплуатацию более 150 тыс. кв. метров новых торговых площадей, создано свыше 4 тысяч рабочих мест. При этом омская «Мега» была отмечена как лучший объект социального значения, а сеть «Магнит» пополнила рынок двумя фирменными магазинами.

«Омск-информ» начинает взлет

2010 год стал знаковым для РИА «Омск-информ». Сформировался свой неповторимый стиль, появилось значительно больше эксклюзивов, отчетливо обозначилась политическая позиция редакции. И как результат – читательская аудитория издания выросла более чем вдвое.

– РИА «Омск-информ» начинало работать в период экономического кризиса, что создавало значительные трудности, – говорит директор агентства с 2009 года Марина Вздорнова. – У ООО «Омские СМИ», развивающего проект, изначально не было статусных учредителей, и команда, собранная из опытных профессионалов, не имела прочного финансового фундамента.

Я интуитивно, но совершенно четко понимала, что нужно делать. Без определенной финансовой платформы развиваться было бы невозможно – ее нужно было срочно нарабатывать. Первым делом был создан отдел рекламы, куда пришли молодые, энергичные и амбициозные девушки.

Немаловажную роль в становлении нашего проекта сыграл бизнес. Увидев, как ребята начали работать, что у сайта есть своя стилистика, что он идет своей дорогой, в нас поверили.

Партнеры помогали нам, мы, в свою очередь, помогали им. С нами начали сотрудничать такие компании, как «Газпром нефть», «Омскнефтехимпроект», Омский водоканал, автоцентр «Бегемот» и другие. И мы сохраняем с ними партнерские отношения по сей день.

В информационном агентстве лично мне очень интересно работать, хотя я не новостник по натуре, человек полностью газетный. Было очень тяжело перестраиваться, и на первых порах, конечно, приходилось учиться работать именно с интернетом, вникать в массу нюансов.

Информационное агентство требует скорости. Это накладывает свой отпечаток на работу. Когда журналисты входят в «состояние полета», за ними может не успевать корректор. Но стараемся справляться со всем. Недаром, думаю, мы выбрали эмблемой для своего коллектива «Летучий корабль».

Фото: omskinform.ru

Если в первые годы у «Омск-информа» практически не было конкурентов, то со временем конкуренция становилась все жестче – основной массив СМИ постепенно перешел в цифру. Ключевым фактором успеха нашего издания остается стремление к оригинальности. Мы постоянно уходим от некой одинаковости, которая отчасти присуща коллегам.

Например, помимо традиционной ленты новостей, у «Омск-информа» есть раздел «Журнал». Наш читатель, которого не пугает несколько тысяч знаков, всегда имеет возможность найти на нашем сайте то, что мы называем «чтиво».

Несмотря на сложности, связанные с конкуренцией и порой недобросовестным соперничеством, «Омск-информ» сохраняет свою уникальность и стремится работать в интересах читателей, жителей города.

Редакционная политика «Омск-информа» направлена на предоставление полезной, самой свежей, интересной, важной и нужной информации. Мы не проводим каких-то глупых конкурсов, не пытаемся лишний раз насмешить или развлечь. Стараемся дать возможность просто поразмышлять, подумать о жизни.

За последние три года сайт полностью обновился технически. У нас работает достаточно большое количество журналистов, к нам пришла молодежь: 40 % ребят – молодые, до 30 лет. Надеемся, что смена растет, что наш корабль летит и мы будем мчаться дальше. И отметим еще не один юбилей РИА «Омск-информ».

Во вторник, 20 октября, читайте вторую часть летописи «Омск-информа». Мы представим авторский взгляд на события 2011–2015 годов. Обещаем – будет крайне интересно!