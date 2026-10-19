В Омске поползли вверх ценники на гречку и сахар

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По информации сервиса «Ай Мониторинг», в Омской области с начала октября гречка выросла в цене на 1,13 % – с 64,60 до 65,33 рубля. Наряду с крупой небольшой рост показали еще несколько позиций: сахар прибавил 0,04 %, морковь – 0,08 %, рыба – 0,04 %.

В то же время часть товаров в омских магазинах стала дешевле. Лидером по снижению стали яблоки: их средняя цена упала на 5,91 % – с 154 до 145 рублей. Также подешевели колбаса (−1,48 %) и молоко (−0,61 %).

Напомним, что в конце сентября в регионе отмечался противоположный тренд – дорожала мясная продукция. Сильнее всего прибавила в цене свинина: плюс 5,22 рубля, до 365,85 рубля за килограмм. Курица подорожала на 2,19 рубля, тогда же выросли цены и на колбасные изделия.

Ранее сообщалось, что в Омской области резко подскочили цены на бензин.