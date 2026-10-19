Омское министерство станет больше за счет поглощения

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В регионе проведена масштабная реорганизация министерства труда и социального развития. Процесс преобразования структуры предполагает присоединение к ведомству всех территориальных органов управления, включая межрайонные филиалы и городские подразделения.

Согласно документу, ведомство станет официальным правопреемником всех присоединяемых структур. Все необходимые организационные мероприятия должны быть завершены до 20 января 2027 года. Штатная численность сотрудников министерства после объединения составит 224 человека, при этом все трудовые права гражданских служащих должны быть соблюдены.

Под процесс реорганизации попали межрайонные управления с первого по восьмое, а также подразделения, работающие непосредственно в Омске и в границах пригородного района.

Напомним, ранее в регионе уже проводилась оптимизация сети районных отделений, в ходе которой были упразднены структуры в более чем двадцати муниципалитетах, а обслуживание было переведено на базу многофункциональных центров.