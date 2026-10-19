Омская область провалилась в рейтинге развития науки

Изображение создано при помощи ИИ

Омская область опустилась на одну строчку в свежем рейтинге научно-технологического развития регионов России, составленном аналитиками РИА Новости.

По итогам 2025 года регион занял 26-е место, набрав 43,97 балла. Годом ранее Омская область располагалась на 25-й позиции с показателем 44,09 балла.

Тройка лидеров осталась неизменной. На первом месте расположилась Москва с результатом 82,54 балла, вторую строчку закрепила за собой Республика Татарстан (73,20 балла), а замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург с 70,17 балла.

Аутсайдерами списка стали Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика и Республика Ингушетия, занявшая последнее место с показателем всего 6,48 балла.

При составлении исследования аналитики учитывали 19 ключевых показателей, объединенных в четыре группы. Они характеризуют кадровый потенциал, материально-техническую базу научной сферы, а также объемы и реальную эффективность инновационной деятельности в регионах.

Ранее сообщалось, что Омск оказался в середине рейтинга российских городов по уровню зарплат.