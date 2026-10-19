Чтение рабочих чатов ночью доводит омичей до бессонницы и стресса

Фото: Freepik.com

Привычка проверять рабочую почту и мессенджеры перед сном мешает нормальному засыпанию, поддерживая внутреннее напряжение и сокращая время отдыха. Об этом в беседе с RT предупредил врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов.

Специалист подчеркнул, что человеческий мозг не способен мгновенно переключаться в режим отдыха сразу после того, как ноутбук закрыт. Чтение рабочих сообщений и попытки оценить срочность задач накануне сна заставляют нервную систему работать в прежнем режиме, что существенно затрудняет расслабление.

– Даже короткое сообщение может запустить цепочку мыслей: что ответить, как решить проблему, что скажет руководитель. Если ситуация воспринимается как стрессовая, активируется система реакции на стресс, в том числе симпатическая нервная система. Она участвует в поддержании готовности организма к действию, тогда как для засыпания необходимо постепенное снижение бодрствования, – пояснил Алексей Маматов.

В результате формируется устойчивый замкнутый круг. На следующий день из-за недостатка сна человек быстрее устает, хуже справляется с потоком информации и острее реагирует на рабочие ситуации. Вечером это снова подталкивает его открывать чаты и пытаться закрыть накопившиеся задачи.

Кроме того, сильный вред организму наносит само ощущение постоянного пребывания на связи, из-за которого человек утрачивает четкую границу между работой и личным временем.

– Даже когда новых сообщений нет, ожидание уведомления может удерживать внимание на телефоне. Постоянное переключение между задачами и переписками также затрудняет полноценную паузу, необходимую для восстановления внимания, – отметил невролог.

Регулярная вечерняя перегрузка и сокращение сна в конечном счете сбивают биологические часы, что может вызывать учащенное сердцебиение, скачки аппетита и сбои в работе сердечно-сосудистой системы.

Чтобы разорвать этот цикл, врачи рекомендуют установить четкое время окончания рабочих коммуникаций и отключать уведомления перед сном. Если же нерешенные вопросы продолжают вызывать тревогу, их лучше выписать на бумагу, определив конкретный час для их решения на следующий день, а за один-два часа до сна отдавать предпочтение спокойным занятиям – чтению книг или прогулке.