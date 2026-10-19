Омичам рассказали о нововведениях в диспансеризации для взрослых

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Самый эффективный способ не просто увеличить годы жизни, но и сохранить ее качество для пациента – это профилактика: предотвратить болезнь гораздо легче и безопаснее, чем бороться с ее осложнениями.

Подробности раскрыла зав. отделом организации медицинской профилактики Областного центра общественного здоровья Вероника Бастрыгина.

Профилактические осмотры и диспансеризацию рекомендуется проходить всем гражданам, профилактические обследования позволяют выявить заболевания на ранних стадиях, когда они легче поддаются лечению и контролю. Вот наиболее важные скрининги, предусмотренные диспансеризацией:

сердечно-сосудистый скрининг для выявления артериальной гипертонии, гиперхолестеринемии, ишемической болезни сердца, перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, сердечной недостаточности, а также определения сердечно-сосудистого риска;

на выявление рака шейки матки, молочной железы, толстой кишки, предстательной железы, кожи, желудка и предраковых заболеваний;

на выявление хронической обструктивной болезни легких;

на выявление сахарного диабета;

на выявление возраст-ассоциированных синдромов и заболеваний.

Для женщин и мужчин репродуктивного возраста (18–49 лет) поэтапно в зависимости от возрастных групп, в том числе одновременно с прохождением диспансеризации, организуется проведение диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья, позволяющее выявить патологические изменения и заболевания, влияющие на репродуктивный потенциал.

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Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую определенный перечень исследований для выявления изменений в организме и осложнений. По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), гражданин направляется на дополнительные обследования и ставится на диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказываются соответствующее лечение и медицинская реабилитация.

Диспансеризация организована в два этапа, в процессе проведения первого этапа выявляются признаки хронических неинфекционных заболеваний, факторы риска их развития. Завершается первый этап определением диагноза, группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, консультированием по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и употребления алкоголя, определением медицинских показаний для направления на второй этап диспансеризации.

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза. В объеме второго этапа по показаниям могут проводиться дуплексное сканирование брахицефальных артерий, колоноскопия или ректороманоскопия, спирометрия, выполняются осмотры врачами-специалистами: офтальмологом, акушером-гинекологом, колопроктологом, хирургом или урологом, отоларингологом, неврологом. По завершении диспансеризации гражданин может быть направлен для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение.

В 2026 году появились новые правила диспансеризации, а прохождение стало более гибким и ориентированным на потребности взрослого населения.

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Скрининг на гепатит С стал обязательным, пациентам старше 25 лет теперь назначают анализ на вирусные гепатиты (раз в десять лет), с 2026 года осуществляется определение РНК-вируса гепатита С в крови методом ПЦР.

Для выявления ранних признаков дислипидемии и формирования атеросклероза одновременно с прохождением диспансеризации организовано однократное определение уровня липопротеида в крови у всех пациентов в возрасте 18–40 лет и оценка липидного профиля (общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотности, холестерин липопротеидов очень низкой плотности, триглицериды) у пациентов в возрасте 18–39 лет – один раз в 6 лет, у пациентов с 40 лет и старше – один раз в 3 года.

В объем диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья включены дополнительные исследования для женщин: анализ на ВПЧ и жидкостную цитологию шейки матки.

Фото: opdrhasanuiasbasyurt.com

В целях приближения диспансеризации к месту жительства, работы или учебы гражданина наши медицинские организации формируют выездные медицинские бригады и предоставляют возможность прохождения профилактических исследований по месту работы, учебы.

Учреждения здравоохранения обеспечивают организацию прохождения диспансеризации в вечерние часы в будние дни и в субботу, а также предоставляют гражданам возможность записи на медицинские исследования по телефону и дистанционно. Периодически поликлиники проводят акции «Ночная диспансеризация» и принимают граждан до 24:00. Графики проведения диспансеризации размещены на стенде при входе в медицинскую организацию, а также на официальном сайте медицинской организации

Информация о результатах прохождения диспансеризации направляется в личный кабинет гражданину в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Осознанное отношение к своему здоровью – верный путь к долголетию. Сохраняйте себя и своих близких здоровыми! Пройдите диспансеризацию!