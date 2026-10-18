Омск-информ
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·Общество·Елена Ляхова

«С праздником нас, мужики!» Хоценко душевно поздравил омичей с Днем отца

Губернатор Омской области заявил, что семья – это крылья. А отцовство – счастье.
Хоценко

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил омичей с Днем отца. Душевные слова он опубликовал в своих соцсетях.

Глава региона пожелал каждому мужчине ощутить счастье быть папой. Он считает, что семья – это крылья.

– Семья для мужчины – это опора, свет, крылья и вся жизнь. Дети всегда должны знать, что папа рядом! С праздником нас, мужики! – сказал Хоценко.

Напомним, что сегодня страна отмечает День отца. В семье у губернатора воспитывается шестеро детей.

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·Общество·Елена Ляхова

«С праздником нас, мужики!» Хоценко душевно поздравил омичей с Днем отца

Губернатор Омской области заявил, что семья – это крылья. А отцовство – счастье.
Хоценко

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил омичей с Днем отца. Душевные слова он опубликовал в своих соцсетях.

Глава региона пожелал каждому мужчине ощутить счастье быть папой. Он считает, что семья – это крылья.

– Семья для мужчины – это опора, свет, крылья и вся жизнь. Дети всегда должны знать, что папа рядом! С праздником нас, мужики! – сказал Хоценко.

Напомним, что сегодня страна отмечает День отца. В семье у губернатора воспитывается шестеро детей.

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Рубрика - Общество