После атак БПЛА у омичей серьезно «сбоит» популярная соцсеть

Поврежден дата-центр «ВКонтакте» в Ленинградской области.

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Сегодня, 18 октября, жители Омской области столкнулись с масштабным сбоем в социальной сети «ВКонтакте», о чем свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Согласно информации, опубликованной на портале Downdetector, проблемы с загрузкой приложения составляют свыше половины всех обращений от омичей.

Сбои затронули не только Омск: мессенджер перестал работать и в других субъектах РФ. За минувший час наибольшее число жалоб поступило из Новосибирской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Пользователи сообщают о невозможности отправлять и получать сообщения, а также о том, что не подгружаются медиафайлы и лента новостей. Часть россиян не может войти в свой профиль, включить музыку или увидеть список друзей.

Причиной инцидента стала атака беспилотных летательных аппаратов на центр обработки данных VK, расположенный в Ленинградской области. Об этом сегодня сообщили в компании. При этом, как уточнили в VK, сервисы соцсети продолжают работать для пользователей в привычном режиме.