Самолеты из Омска в Москву и Санкт-Петербург задержали из-за «ковра»

Атаки БПЛА парализовали работу столичных воздушных гаваней.

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В воскресенье, 18 октября, сразу несколько утренних рейсов из омского аэропорта Омск-Центральный отправятся со значительным отставанием от расписания. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Сильнее всего сдвинулись вылеты в Москву и в Питер. Рейс в Шереметьево «Победы» вместо 5:10 вылетит в 13:30, рейс в Домодедово «Уральских авиалиний» отложен до 14:35. Самолет S7 в Москву предварительно вылетит в 13:35 вместо 06:55.

Борт «Северного ветра» в Санкт-Петербург, который должен был подняться в воздух в 08:40, перенесли на 20 часов.

Ночью 18 октября в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга действовал план «Ковер»: воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты. Московские аэропорты уже вернулись к работе. Гавань Пулково в Питере пока закрыта.