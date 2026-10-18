Основатель школы плавания не смог попасть в Омск из-за ЧП в аэропорту

Иван Матюшов попал в абсурдную ситуацию.

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Основатель школы плавания Иван Матюшов не смог улететь бизнес-классом из Москвы в Омск на соревнования. Инцидент произошел в Шереметьево. О случившемся предприниматель рассказал в своих соцсетях.

Тренер уже прошел регистрацию и находился у гейта, когда сотрудники аэропорта посоветовали ему дождаться специального транспорта для пассажиров бизнес-класса. По его словам, он сидел всего в десяти метрах от своего выхода. Увидев, что транспорт уезжает без него, тренер сам направился к выходу, однако там ему заявили, что он опоздал, и на борт его не пустили.

– Как опоздали? Вы сами сказали посидеть подождать, мы сидели напротив вас. Никакого объявления, ничего. Везде отнекиваются, на горячей линии: «Идите решайте с одним, с другим». В итоге сгорели билеты обратно, потому что нужно было в течение двух часов оплатить штраф, иначе обратные билеты тоже сгорают, – рассказал Матюшов.

В результате на соревнования в Омск тренер так и не добрался. По его словам, состязания сегодня пройдут в штатном режиме, но уже без его участия. Ивану Матюшову пришлось остаться в Москве.