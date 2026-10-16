Летевший в Омск самолет внезапно развернулся

По предварительным данным, экипаж решил отменить рейс по техническим причинам.

omskinform.ru

Сегодня днем экипаж рейса «Сибири» из Новосибирска в Омск внезапно прервал полет и вернулся в аэропорт вылета. Свое решение командир судна объяснил технической неисправностью.

Посадка в Новосибирске прошла успешно. Отметим, что на борту самолета в этот момент находились 74 пассажира. Транспортная прокуратура уже сообщила, что начала проверку соблюдения их прав.

Отметим, что рейс должен был приземлиться в Омске в 12:40. Однако его совсем отменили. Вылет из Омска в Новосибирск, который планировался в 13:10, также не состоится.