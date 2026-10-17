В Омске поймали извращенца, который «пошлепал» более 10 девушек

Свои действия молодой человек объяснил желанием и красивыми фигурами пострадавших.

Фото: vk.ru/55mvd

Сотрудники омской полиции буквально в течение одного дня задержали подозреваемого в домогательствах, жертвами которого стали свыше 10 жительниц города. Извращенцем оказался 22-летний парень из Центрального округа. Он подъезжал к девушкам сзади на велосипеде, шлепал их и быстро скрывался.

Об извращенце стало известно благодаря одной из жертв велосипедиста. 14 октября девушка опубликовала пост о том, что уже второй раз за пару месяцев до нее домогался неизвестный на велосипеде. По словам омички, он трогал ее за гениталии. Девушка сумела дать отпор агрессору, но задержать его не смогла. Это сделала полиция, вычислив подозреваемого по камерам видеонаблюдения.

– Со мной связались сотрудники полиции и сказали, что нашли подозреваемого. Я приезжаю на место, происходит опознание. Человек признался, что это был он, описал меня, как я выглядела 20 августа в первый раз. После этого точно убедилась, что это он, – написала омичка в соцсетях.

На допросе в полиции подозреваемый заявил, что шлепал девушек «не из корыстных целей».

– Я не хотел как-то домогаться или еще чего-то. Просто у меня появлялось желание. Понравилась фигура, и мне захотелось это сделать, – объяснил парень свои действия.

Он публично раскаялся в содеянном и принес извинения всем пострадавшим девушкам, пообещав, что больше никогда не будет нападать на них со спины.