Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Омский рецидивист напал с ножом на полицейского

Ранее судимый мужчина сначала повредил автомобиль сотрудника полиции, а потом попытался ранить и его самого.
нож

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. В преступлении обвиняют жителя Называевского района.

По версии следствия, ранее судимый мужчина повредил кузов и шины автомобиля оперуполномоченного уголовного розыска. После этого рецидивист попытался ударить ножом полицейского.

Полицейский обезвредил преступника. Его задержали и поместили под стражу. Мужчине грозит до 20 лет колонии или пожизненное наказание.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Омский рецидивист напал с ножом на полицейского

Ранее судимый мужчина сначала повредил автомобиль сотрудника полиции, а потом попытался ранить и его самого.
нож

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. В преступлении обвиняют жителя Называевского района.

По версии следствия, ранее судимый мужчина повредил кузов и шины автомобиля оперуполномоченного уголовного розыска. После этого рецидивист попытался ударить ножом полицейского.

Полицейский обезвредил преступника. Его задержали и поместили под стражу. Мужчине грозит до 20 лет колонии или пожизненное наказание.

1159
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Рубрика - Происшествия