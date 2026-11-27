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Студент омского вуза лишился 2,75 млн рублей, которые остались от выплаты после гибели отца в зоне СВО. 19-летний житель Новосибирска обратился в отдел полиции № 6 УМВД России по городу Омску, сообщили в ведомстве.

В начале ноября ему позвонили с неизвестного номера и сообщили о дополнительной выплате в 1 млн рублей. Незнакомец попросил назвать номер СНИЛС, а затем позвонил якобы представитель портала Госуслуг и рассказал, что персональные данные студента оказались у мошенников и на его имя пытаются оформить кредиты.

Следом на связь вышел лжекапитан ФСБ. Он заявил, что от имени студента финансируют терроризм, и потребовал написать заявление об аннулировании операций и установить приложение для аудио- и видеосвязи. Молодой человек открыл накопительный счет и перевел на него оставшуюся часть компенсационной выплаты.

Через несколько дней он обналичил 2,75 млн рублей и передал деньги «инкассатору Центрального банка» во дворе дома на улице 4-й Железнодорожной в Омске. В оговоренный трехчасовой срок деньги не вернулись. Следователем возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).