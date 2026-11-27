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Центральный районный суд Омска встал на сторону страховой компании в споре о возмещении ущерба после аварии. Местная жительница пыталась взыскать деньги на ремонт машины по договору каско, но суд признал отказ страховщиков законным, поскольку водитель уехал с места происшествия.

Как следует из материалов дела, в марте 2023 года жительница Омска оформила годовой полис каско в компании «РЕСО Гарантия» от хищения и ущерба. Уже в августе того же года с застрахованным автомобилем случилось ДТП. Женщина подала заявление на выплату, специалисты осмотрели машину и открыли выплатное дело, однако в компенсации ремонта ей отказали.

Страховщики сослались на правила страхования, по которым авария не считается страховым случаем, если водитель скрылся с места ДТП. Суд подтвердил, что автомобиль действительно покинул место происшествия. Ранее мировой судья в Первомайском судебном районе Омска привлек женщину к административной ответственности за оставление места аварии и лишил ее водительских прав на один год.

В итоге суд решил, что августовский инцидент нельзя признать страховым случаем, а действия страховой компании полностью соответствуют договору и закону. Решение уже вступило в законную силу.