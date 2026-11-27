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Ленинский районный суд Омска обязал местную жительницу выплатить 30 тысяч рублей компенсации морального вреда женщине, пострадавшей от укусов ее собаки. Как сообщили в региональной прокуратуре, инцидент произошел еще 27 апреля 2026 года между домами на улице 14-й Чередовой.

В тот день омичка выгуливала своего американского стаффордширского терьера без поводка и ошейника. В какой-то момент пес набросился на таксу, которую на поводке вела другая горожанка. Хозяйка маленькой собаки бросилась спасать своего питомца, но сама получила серьезные укусы от агрессивного животного. Из-за травм пострадавшей пришлось долго лечиться, и она на время потеряла трудоспособность.

Мирно договориться о возмещении ущерба до суда женщины не смогли. В итоге суд встал на сторону пострадавшей и признал, что хозяйка стаффордширского терьера нарушила правила выгула, отпустив крупную собаку на свободный выгул. Решение суда пока не вступило в законную силу.