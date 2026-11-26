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Днем 25 ноября на мосту 60-летия Победы в Омске заметили «бмв», который ехал против движения – в сторону улицы Орджоникидзе. Нарушение выявили сотрудники Госавтоинспекции во время мониторинга соцсетей.

Как выяснили правоохранители, за рулем иномарки находился 75-летний мужчина. Он объяснил, что перепутал направление и не разобрался в организации движения на этом участке.

На водителя составили административный материал по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф 7,5 тыс. рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.