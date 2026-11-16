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В Министерстве внутренних дел РФ пояснили, что износ или повреждение водительского удостоверения, из-за которого нанесенные данные невозможно прочитать визуально, является основанием для признания документа недействительным и его последующего аннулирования.

– Водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию в случаях, если истек срок действия, если изменились содержащиеся в ВУ персональные данные его владельца, если удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин, и сведения, указанные в нем (либо в его части), невозможно определить визуально, – сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Кроме того, права могут аннулировать в случае их выдачи по поддельным бумагам или с нарушением установленного порядка, при официальной утрате, появлении медицинских противопоказаний или выявлении ограничений на управление машиной. Основанием также станет оформление нового документа или смерть владельца.